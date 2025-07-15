Чернігівський ТЦК про силове затримання двох чоловіків: п’яні громадяни чинили опір і перебували в розшуку як "ухилянти"
У Чернігівському ТЦК заявили, що двоє військовозобов'язаних були напідпитку, перебували у розшуку як такі, що уникають мобілізації та намагалися розпочати бійку.
Про це ТЦК та СП написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, військові ТЦК разом із поліціянтами хотіли перевірити військово-облікові документи у двох громадян. Під час бесіди було встановлено, що ті були у стані алкогольного сп'яніння.
У ТЦК кажуть, що чоловіки нібито відмовилися показувати документи, почали "агресивно чинити опір" та намагалися розпочати бійку – це зафіксовано на боді-камерах військовослужбовців.
Через таку поведінку на них склали адміністративний протокол за злісну непокору вимогам правоохоронців.
"Наголошуємо, що військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова діяли виключно в межах чинного законодавства. Окремо звертаємо увагу на те, що поширене відео – вирване з контексту та подано у спотвореному вигляді. Такі дії грають на руку ворогу та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки", - заявили у військкоматі.
Нагадаємо, раніше у ДБР повідомили, що перевіряють інформацію, яка поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і військовослужбовців ТЦК у Чернігові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як видно там ТЦК не особливо то і при справах в плані насильницьких дій. Але незрозуміло чому ТЦК пузатенького мусорілу вигороджувати намагається... Та гнида проявила себе у всій своїй падлючий красі і має понести найсуворійшу відповідальність.
Сволота кончена, яка тут щось каже про ТЦК, хоч відео дивилася?