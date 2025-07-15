Чернігівський ТЦК про силове затримання двох чоловіків: п’яні громадяни чинили опір і перебували в розшуку як "ухилянти"

У Чернігівському ТЦК заявили, що двоє військовозобов'язаних були напідпитку, перебували у розшуку як такі, що уникають мобілізації та намагалися розпочати бійку.

Про це ТЦК та СП написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, військові ТЦК разом із поліціянтами хотіли перевірити військово-облікові документи у двох громадян. Під час бесіди було встановлено, що ті були у стані алкогольного сп'яніння.

У ТЦК кажуть, що чоловіки нібито відмовилися показувати документи, почали "агресивно чинити опір" та намагалися розпочати бійку – це зафіксовано на боді-камерах військовослужбовців.

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Через таку поведінку на них склали адміністративний протокол за злісну непокору вимогам правоохоронців.

"Наголошуємо, що військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова діяли виключно в межах чинного законодавства. Окремо звертаємо увагу на те, що поширене відео – вирване з контексту та подано у спотвореному вигляді. Такі дії грають на руку ворогу та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки", - заявили у військкоматі.

Нагадаємо, раніше у ДБР повідомили, що перевіряють інформацію, яка поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і військовослужбовців ТЦК у Чернігові.

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