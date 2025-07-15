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Новини Конфлікт із ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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Чернігівський ТЦК про силове затримання двох чоловіків: п’яні громадяни чинили опір і перебували в розшуку як "ухилянти"

Конфлікт із ТЦК і цивільними у Чернігові: військкомат відповів

У Чернігівському ТЦК заявили, що двоє військовозобов'язаних були напідпитку, перебували у розшуку як такі, що уникають мобілізації та намагалися розпочати бійку.

Про це ТЦК та СП написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, військові ТЦК разом із поліціянтами хотіли перевірити військово-облікові документи у двох громадян. Під час бесіди було встановлено, що ті були у стані алкогольного сп'яніння.

У ТЦК кажуть, що чоловіки нібито відмовилися показувати документи, почали "агресивно чинити опір" та намагалися розпочати бійку – це зафіксовано на боді-камерах військовослужбовців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До чоловіків зі зв’язаними руками застосували силу у Чернігові: ДБР дасть оцінку діям правоохоронців та військовослужбовців ТЦК. ВІДЕО+ФОТО

Через таку поведінку на них склали адміністративний протокол за злісну непокору вимогам правоохоронців.

"Наголошуємо, що військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова діяли виключно в межах чинного законодавства. Окремо звертаємо увагу на те, що поширене відео – вирване з контексту та подано у спотвореному вигляді. Такі дії грають на руку ворогу та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки", - заявили у військкоматі.

Нагадаємо, раніше у ДБР повідомили, що перевіряють інформацію, яка поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і військовослужбовців ТЦК у Чернігові.

Дивіться також: Жінка намагалася зупинити бус ТЦК із мобілізованим сином у Мерефі на Харківщині: поліції вона заявила про побиття. ВIДЕО

Автор: 

Чернігів (804) ТЦК та СП (716) Чернігівська область (978) Чернігівський район (54)


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Топ коментарі
+36
Ясно. П'яного громадянина можна зв'язувати, бити і знущатись. Конституція написана для тверезих громадян.
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15.07.2025 19:04 Відповісти
+34
Ми в черговий раз насцим вам в очі!- Чернігівський ТЦК.
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15.07.2025 19:05 Відповісти
+30
Навіть не знаю, коли саме відверта брехня стала істиною без жодного сумління совісті тих хто забув, що таке правда.
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15.07.2025 19:04 Відповісти
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То нащо 2 пункт у твоєму коменті вище?
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15.07.2025 20:34 Відповісти
Пункт 2 у моєму коменті вище означає те, що в ньому написано - загальні положення про права і обов'язки. Цей конкретний випадок не бачили ні я, ні ти, тому і проводити слідство, і робити заяви, хто винен, а хто правий у данному випадку - це безглуздя.
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15.07.2025 20:41 Відповісти
Відео https://x.com/RudijLis/status/1944837969078067382
Як видно там ТЦК не особливо то і при справах в плані насильницьких дій. Але незрозуміло чому ТЦК пузатенького мусорілу вигороджувати намагається... Та гнида проявила себе у всій своїй падлючий красі і має понести найсуворійшу відповідальність.
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15.07.2025 19:14 Відповісти
як ти думаєш, якщо твій колега буде поряд з тобою когось бити, а ти просто будеш стояти і дивитись, то тобі нічого не буде?
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15.07.2025 22:10 Відповісти
Клушу коментаторшу що знімала та чекає сросіян притягнуть до відповідальності?
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15.07.2025 19:25 Відповісти
Ще про бурятів тут розкажіть. Права людини порушувати не можна! Конституцію порушувати не можна! Таких ушльпків необхідно знімати та документувати, щоб за адекватної влади вони отримали пожиттєве!Саме через них Україна програЄ! І через таких як Ви, що виправдовують звіряче кончене нутро тих недоумків.
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15.07.2025 20:08 Відповісти
Мало по тобі прилітає, нелюд *******
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15.07.2025 20:40 Відповісти
А якщо б не було відеодоказів, та він би офіційно помер від серцевого нападу.
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15.07.2025 19:37 Відповісти
Від тромбоемболії, легеневої артерії! Таке офіційне в тренді
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15.07.2025 20:16 Відповісти
Такі дії ТЦК грають на руку ворогу та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки",
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15.07.2025 19:37 Відповісти
В даному конкретному випадку не стільки ТЦК, як мусорів.
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15.07.2025 19:42 Відповісти
О,тільки мова про ТЦК,вся йо...нь тут,як тут!!! Бігоом до військоматів,пі...ри!!
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15.07.2025 19:42 Відповісти
Так всі пі...ри вже там!
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15.07.2025 20:10 Відповісти
З Уралу пишеш,прутнесмокте?
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15.07.2025 20:12 Відповісти
"Урал" з великої, "військомат", "прутнесмокТ", звернення на ти, вульгарність та тупість... Це саме Ви схожі на типового кацапа. То чому, все ж таки, Ви не в ТЦК? Там же всі ваші Вас не дочекаються....
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15.07.2025 20:30 Відповісти
Ти,кацапське лайно на пи...ді,повчи мене ще української!За тобою тварюко і такими,як ти,давно сумує їзолятор СБУ!
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15.07.2025 20:46 Відповісти
"їзолятор"... Точно кацап...
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15.07.2025 21:12 Відповісти
Пі...дар це твоє родове призвання.
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15.07.2025 21:56 Відповісти
Диви, ще один кацап...
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15.07.2025 22:12 Відповісти
Всі тецека забиті підарами. Ще з початку війни
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15.07.2025 20:55 Відповісти
ізвєргі. Зіпсували людЯм отдих.
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15.07.2025 19:47 Відповісти
"Культурний отдих"... Ні ухилянтам випити, ні розслабитись, ні з поліцією побитися! Куми світ котиться?!
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15.07.2025 20:01 Відповісти
Країна мрії кім чен зе , собисто призначає премєра , особисто розвів беззаконня
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15.07.2025 19:53 Відповісти
Народ, ви бачили те відео? Пліцейський підняв чоловіка в кайданках і і кинув лицем на землю! Цьому НЕ ІСНУЄ жодних виправдань або пояснень. Ні війна, ні гіпотетичний супротив, ні гіпотетична загроза життю поліціянта не є адекватною причиною для такого вчинка. Це звірство, яке нічим не відрізняється від кацапського. Порушення прав людини недопустиме. ЖОДНОЇ причини для виправдання порушення прав людини НЕ ІСНУЄ!
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15.07.2025 19:57 Відповісти
Погоджуюсь! Якщо це дійсно так, то поліцейського потрібно притягнути до відповідальності Злочин п'янчуг-ухилянтів ніяк не виправдовує злочин поліцейського.
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15.07.2025 20:03 Відповісти
Вони вже 3 роки цим займаються - і будуть займатися !
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15.07.2025 20:04 Відповісти
33 роки
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15.07.2025 20:20 Відповісти
Більшість бачила змонтоване відео, де частина, яка свідчить про всю астрономічу ганебність та апритиправність вчинку вчиненого пузатим мусором вирізана. Чомусь саме це відео має найбільше переглядів.
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15.07.2025 20:08 Відповісти
Безкарність породжує "бєзпрєдєл", рівнозначно як безкарно себе почувають кацапи так аналогічно тцк
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15.07.2025 20:14 Відповісти
Як раз в даному випадку ТЦК не при справах. Тут себе проявив кнуроподібний мусорок...
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15.07.2025 20:24 Відповісти
А "буряти прийдуть", не виправдання?
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15.07.2025 20:18 Відповісти
Розумію іронію, але так вже наболіло, що відповім серйозно. Ні буряти, ні навіть ризик програшу в війні - не виправдання. У нормальних людей мета не виправдовує засоби. Держава повинна створбвати такі умови, щоб громалянин ХОТІВ ризикувати жмттям заради держави і вважав цей ризик прийнятним.
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15.07.2025 20:38 Відповісти
Бо ми перетворимось, в маленьку Рашку, навіть перемігши. А держава, пожинає плоди, свого тридцятилітнього випорожнення, на голови громадян
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15.07.2025 22:03 Відповісти
В ухилянта нема прав. Постріл в коліно саме то, що треба робити з ціми потворами.
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15.07.2025 21:58 Відповісти
Після цього, тобі будуть стріляти в голову
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15.07.2025 22:04 Відповісти
Щось давно по тцкунам не прилітало...
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15.07.2025 20:08 Відповісти
Зараз тебе швиденько в бан відправлять! Як ти смієш радіти обстрілам чесних людоловів?
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15.07.2025 20:10 Відповісти
Після таких новин на думці лиш те що ця країна приречена
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15.07.2025 20:09 Відповісти
А, то вони чинили опір лежачи на землі в кайданках? Занадто агресивно дихали?
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15.07.2025 20:17 Відповісти
Тецека - це зона
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15.07.2025 20:20 Відповісти
На зоні принаймі існують якісь правила, понятія. А тут беспредєл.
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15.07.2025 20:22 Відповісти
Цікаво що саме вирване з контексту? Незаконне застосування сили військовими до громадян?
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15.07.2025 20:23 Відповісти
Ви не розумієте, поліцейський не кидав того ухилянта, а підіймав, відіо змонтоване задом на перед, коротше в обратну сторону прокручєне
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15.07.2025 20:25 Відповісти
Без кримінальної справи ніякого розшуку бути не може.Представник ТЦК бреше.На відео куча тилових підорасів,що кошмарять цивільних.
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15.07.2025 20:36 Відповісти
Ну тм перший з тилових пі...сів. Якщо не так, то де служиш.
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15.07.2025 22:00 Відповісти
Чернігів рідне місто. Ухилянтів там дохріна. Як було напівоточення поїхали до батьків в села і пиячили. Дякувати хлопцям військовим, які відійшли з сумського напрямку і утримали місто. Було і багато добровольців, які пішли боронити місто. Тому якщо ухилянтів так взяли, то це нормально.
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15.07.2025 21:16 Відповісти
Хто такі "ухилянти"? Звідки взялись ухилянти серед цивільних людей, які ніколи цій державі не служили?
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15.07.2025 21:18 Відповісти
Ну особисто ти, просто пі...дар.
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15.07.2025 22:01 Відповісти
Бажаю,щоб тебе так відмудохали козла.
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15.07.2025 21:19 Відповісти
Сам би мудохав тих слизняків , які обрали зелене лайно і ховаються від захисту країни.
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15.07.2025 21:32 Відповісти
Дурак,бронь,інвалід?
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15.07.2025 21:39 Відповісти
Так чого ж не мудохаєте?
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15.07.2025 21:42 Відповісти
Укробурятизм розквітає. Скоро питання чим одне НКВД відрізняється від іншого буде все більше, як я питань а навіщо воювати за Сомалі.
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15.07.2025 21:24 Відповісти
Вне всякого сомнения пьяные ухилянты хотели устроить драку с полицейскими и служащими ТЦК (двое против 8). И за это получили "мордой об асфальт". Справедливо в отношении разнузданных и пьяных хулиганов, которые не уважают труд полицейских и военнослужащих, которые раненые и контуженые, по решению Президента, направлены с фронта в тыл ?
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15.07.2025 21:30 Відповісти
Шановні: «чинили опір» (а отже була спроба затримання) та «в рамках закону» - це оксюморон!
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15.07.2025 21:31 Відповісти
Військовозобов'язаний звучить як "не людина".
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15.07.2025 21:32 Відповісти
Ухилянтов там 8 чоловік було!!! Все держслужбовці і колишні ухилянти, вони працювали і працюють на державу. Всі інші бізнесмени і громадяни платять їм і утримують державу!!!! Як що все підуть на війну, то держава здохне без харчів, грошей буде валом, а іжі не буде!!
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15.07.2025 21:38 Відповісти
Чому зразу цім ухилянтам не прострілити коліна. Якісь занадто добрі хлопці в тцк служать.
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15.07.2025 21:55 Відповісти
я неслужу в тцк..але можу спробувать..крисятам лапи подірявить..)))
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15.07.2025 22:03 Відповісти
Все вірно зробили..Ухилянтів на бутилку..
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15.07.2025 22:02 Відповісти
До речі все нормально зробили - ТЦК взагалі нікого не трогало, затримувала поліція. Все по закону. ТЦК просто стояло.

Сволота кончена, яка тут щось каже про ТЦК, хоч відео дивилася?
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15.07.2025 22:06 Відповісти
Тупа сволота,вони співучасники злочину.Кажуть,зо одному зламали позвонок.
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15.07.2025 22:19 Відповісти
Мобілізація аватарів йде повним ходом 🤭
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15.07.2025 22:28 Відповісти
Этих тцкашных тварей нужно обнулять. Всё равно если кацапня придёт они сдрыснут первыми...
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15.07.2025 22:32 Відповісти
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