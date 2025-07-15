До чоловіків зі зв’язаними руками застосували силу у Чернігові: ДБР дасть оцінку діям правоохоронців та військовослужбовців ТЦК. ВІДЕО+ФОТО
Працівники ДБР перевіряють інформацію, що поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і військовослужбовців ТЦК у Чернігові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Йдеться про відео, на якому нібито 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб.
"На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю", - зазначили у ДБР.
ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває.
У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.
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Вибачте, свора вгодованих кабанів з вагітністю 6-го місяця крутить йти воювати замість себе 2-х худих здихликів. Дуже показово.
Це відео вже москалі форсять де тільки можуть і на західну аудиторію також особливо сильно.
Ганьба, ну як там, нащадки роблять роботу прадідів часів 17, 32, 46 і т.д. Нажаль. А потім більше 100 000 сзч офіційно в джерелах - дуже дивно чому.
Тими хто от так виконує оповіщення, має займатись контррозвідка, думаю може виявитись, що вони завербовані орками для зриву мобілізації. Інакше ніяк не можна пояснити.