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До чоловіків зі зв’язаними руками застосували силу у Чернігові: ДБР дасть оцінку діям правоохоронців та військовослужбовців ТЦК. ВІДЕО+ФОТО

Працівники ДБР перевіряють інформацію, що поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і військовослужбовців ТЦК у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

побиття у Чернігові

Йдеться про відео, на якому нібито 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб.

"На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю", - зазначили у ДБР.

Також дивіться: Жінка намагалася зупинити бус ТЦК із мобілізованим сином у Мерефі на Харківщині: поліції вона заявила про побиття. ВIДЕО

ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває.

У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.

Автор: 

Чернігів (804) ДБР (3629) ТЦК та СП (716) Чернігівська область (978) Чернігівський район (51)


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Топ коментарі
+23
Не треба маніпуляцій. Навіщо вони влупили чоловіка головою об землю з розмаху?
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15.07.2025 14:16 Відповісти
+15
У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.

 Ага. 40-ка річні пенсіонери-прокурори вже розігнались писати впровадження про кримінальний злочин. А судді з синдромом правової колізії вже біжать їх підтримати
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15.07.2025 14:15 Відповісти
+14
Безнаказанность порождает подобное. Снова вернулись во времена Яныка и его вертухаев с титуханами.
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15.07.2025 14:12 Відповісти
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Десь можна це відео скачати ? Хочу показати друзям німцям , бо якось вони не адекватно поважають Зе
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15.07.2025 15:41 Відповісти
https://t.me/oko18_ukr/18104
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15.07.2025 16:58 Відповісти
Давно вже військові говорять, що треба всього лиш зробити з.п. в ЗСУ на рівні урядовців, І ВСЕ. І люди підуть добровільно і знаючи за що, будуть розуміти, що зможуть собі дозволити купити гарний екіп, і дітям в тилу зможуть купити житло в перспективному селищі чи місті. А так чиновники в уряді отримують по 300 000 мінімум у віну (загуглити не проблема), а простих ловлять за 20 000 грн, а про 100 000 грн чесати не треба, не так там все просто і для фронту навіть ті 100 000 грн це сміх.

Вибачте, свора вгодованих кабанів з вагітністю 6-го місяця крутить йти воювати замість себе 2-х худих здихликів. Дуже показово.

Це відео вже москалі форсять де тільки можуть і на західну аудиторію також особливо сильно.

Ганьба, ну як там, нащадки роблять роботу прадідів часів 17, 32, 46 і т.д. Нажаль. А потім більше 100 000 сзч офіційно в джерелах - дуже дивно чому.
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15.07.2025 15:55 Відповісти
хіба є якісь дані по СЗЧ?
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15.07.2025 18:35 Відповісти
Прямий шлях в сзч, у такого мобілізованого не буде ніякої мотивації, і які плюси від цього, держава потратить кошти на його навчання, навчальні центри витратять час, за який можна краще підготувати інших військових, а в результаті, добре якщо в тилу тихо піде, а не десь під час завдання.

Тими хто от так виконує оповіщення, має займатись контррозвідка, думаю може виявитись, що вони завербовані орками для зриву мобілізації. Інакше ніяк не можна пояснити.
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15.07.2025 16:12 Відповісти
100%, ну 99 точно - прокацапська сволота. чекає на "братушєк". потім ще й вихвалятись буде - бачите як вам допомогав?
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15.07.2025 18:37 Відповісти
Тут немає що розслідувати, ніхто з українців не повірить цьому ганебному відео, однозначно знятому на кацапській кіностудії, де начебто кінчені покидьки-ТЦКашники б'ють громадянина України. По-перше, всім відомо, що в ТЦК служать виключно заслужені ветерани, практично каліки, які фізично не можуть підняти руку на цивільного. По-друге, якщо добре придивитися, то можна побачити, що в ролях працівників ТЦК знялися актори-буряти.
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15.07.2025 16:13 Відповісти
ТЦК ловят всех подряд, кто может откупается, кто не может едет воевать вместо них, а дальнейшая судьба и мотивация бойцов их не интересует!!! Это все мусара, только форма разная!!!
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15.07.2025 17:38 Відповісти
Це все іпсо,всі знають що в тцк працюють одні інваліди без рук та ніг,а поліцейські без голів тому і не можуть воювати
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15.07.2025 17:45 Відповісти
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