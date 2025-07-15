К мужчинам со связанными руками применили силу в Чернигове: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и военнослужащих ТЦК. ВИДЕО+ФОТО
Работники ГБР проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях относительно возможного инцидента с участием правоохранителей и военнослужащих ТЦК в Чернигове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Речь идет о видео, на котором якобы 14 июля 2025 года на улице Левка Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек.
"На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю", - отметили в ГБР.
ГБР изучает обстоятельства происшествия и даст правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается.
В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство.
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https://x.com/RudijLis/status/1944837969078067382
Ага. 40-ка річні пенсіонери-прокурори вже розігнались писати впровадження про кримінальний злочин. А судді з синдромом правової колізії вже біжать їх підтримати
Люди не передку потребують ротації, бодай кожні три місяці один місяць відпустки дома, а ні нема ким їх замінити....
Ці репресивні методи ТЦК не працюють, як і закон про мобілізацію не працює, він занадто м'який.
А який він має бути (закон)? Що саме туди треба додати, на вашу думку? Розстріли? Затримання родичів як ворогів народу? Щось накшталт 227 у совку?
P.S. якщо що, без негативу, просто цікаво почути різні думки з цього приводу
Щодо методів мотивації, підійдуть будь які методи, які дадуть людині зрозуміти, що на війні вижити простіше, аніж ховаючись від неї... а також желізний захист прав військових, починаючи від платні, закінчуючи забезпеченням виплатами у разі поранень.
Без цього усього люди просто розвернуться і підуть, не буде кому воювати путя отримує то що бажає і на цьому віна закінчиться, і видно по словам Буданова до цього і йде...
Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026 він голова розвідки і добро інформований про реальний стан речей.
я і гроші єдина мотивація,і хай на цій землі майорить хоч пропор Монголії..мені похрену
https://m.youtube.com/watch?v=0YmAtT6uYJ8&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD&rco=1
або це фейк, знятий на тот чи на росії
або просто «перегіби на місцях» і «поодинокий випадок», тому нічого страшного
або відео не повне чи змонтоване, а на справжньому все буде виглядати зовсім інакше на користь нашій поліції і котикам.
Це колишні військові та силовики, що отримують пенсію за вислугу років
Это сарказм или вы серьезно?
Чому проти замовника не відкривають справи ?
Повторюю. Не тцк винне. А виборці зеленського і він сам.
Важко це допетрати ????
Тут нема на що дивитися, звичайні 'перегіби на мєстах', розходимося. Ніяких порушень не виявлено, усе в рамках 'закону'.
А що, є якісь сумніви??
Адміністрація сайту досі сповідує байдужість при хейті ЗСУ, в т.ч такого структурного підрозділу, як ТЦК?
Бо я помічаю, як юзер, наприклад, *********** защораз хейтить, ось в 15.07.2025 10:15 відзначився. І не лише він. Тому в першому рядку і задав таке запитання.
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Бан
Адміністратор форуму