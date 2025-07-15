К мужчинам со связанными руками применили силу в Чернигове: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и военнослужащих ТЦК. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях относительно возможного инцидента с участием правоохранителей и военнослужащих ТЦК в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Речь идет о видео, на котором якобы 14 июля 2025 года на улице Левка Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек.

"На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю", - отметили в ГБР.

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ГБР изучает обстоятельства происшествия и даст правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается.

В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство.