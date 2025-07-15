РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10456 посетителей онлайн
Новости Фото Конфликт с ТЦК
5 680 79

К мужчинам со связанными руками применили силу в Чернигове: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и военнослужащих ТЦК. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях относительно возможного инцидента с участием правоохранителей и военнослужащих ТЦК в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

побиття у Чернігові

Речь идет о видео, на котором якобы 14 июля 2025 года на улице Левка Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек.

"На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю", - отметили в ГБР.

Также смотрите: Женщина пыталась остановить бус ТЦК с мобилизованным сыном в Мерефе на Харьковщине: полиции она заявила об избиении. ВИДЕО

ГБР изучает обстоятельства происшествия и даст правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается.

В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство.

Автор: 

Чернигов (901) ГБР (3111) ТЦК (666) Черниговская область (1202) Черниговский район (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Не треба маніпуляцій. Навіщо вони влупили чоловіка головою об землю з розмаху?
показать весь комментарий
15.07.2025 14:16 Ответить
+10
У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.

 Ага. 40-ка річні пенсіонери-прокурори вже розігнались писати впровадження про кримінальний злочин. А судді з синдромом правової колізії вже біжать їх підтримати
показать весь комментарий
15.07.2025 14:15 Ответить
+8
Безнаказанность порождает подобное. Снова вернулись во времена Яныка и его вертухаев с титуханами.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та тримайте відео. Які молодці! Так його! Тупо садисти...
https://x.com/RudijLis/status/1944837969078067382
показать весь комментарий
15.07.2025 14:11 Ответить
Ага. Чомусь посоромилися таке красівоє відео викласти. Бусифікатори працюють буквально не покладаючи рук. Все згідно чинного законодавства.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:14 Ответить
При нормальной власти все, кто на видео, уже отправились с одной саперной лопаткой на копание траншей и разминирование территорий. Но этим снова ничего не будет, опора власти.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:16 Ответить
Ще не відомо що із тією людиною зараз. Дуже сподіваюся що той клоун Швайка відео прокоментує.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:24 Ответить
Швайке нельзя, вдруг отправят куда-нибудь проходить реальную службу.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:00 Ответить
В мене пише,що такого відєо немає.Може є на іншої платформі?
показать весь комментарий
15.07.2025 14:21 Ответить
Є в твіттері відео за тим посиланням. Вже й тут виклали.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:28 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:29 Ответить
Виродків, нажаль, багато у формі. Один - два виродка у формі дескридетують всіх, а коли виродків сотні......
показать весь комментарий
15.07.2025 14:12 Ответить
Він сам спотикнувся за руки поліцая і тому гепнувся головою в землю. Справу закрито.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:12 Ответить
Безнаказанность порождает подобное. Снова вернулись во времена Яныка и его вертухаев с титуханами.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:12 Ответить
Яник проти цих був янголятком
показать весь комментарий
15.07.2025 14:40 Ответить
Ангелом он отнюдь не был, шел без проблем по трупам своих сограждан. Но лохом и трусом точно был.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:58 Ответить
Нічого собі інваліди як махають руками!
показать весь комментарий
15.07.2025 14:13 Ответить
питання, як ТЦК скаже самі ловіт ухилянтів, то через якій час посипеться фронт? а як не посипеться то ким будуть наповнювати підрозділи?
показать весь комментарий
15.07.2025 14:13 Ответить
Не треба маніпуляцій. Навіщо вони влупили чоловіка головою об землю з розмаху?
показать весь комментарий
15.07.2025 14:16 Ответить
З такими методами рано чи пізно всеодно посипеться, але ж іам краще пізніше і без вашої участі.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:17 Ответить
Більшості той фронт до дупи, невеличкий прошарок патріотів ще утримує фронт, і влада - бо дає змогу і далі красти
показать весь комментарий
15.07.2025 14:18 Ответить
Какое отношение этот треш имеет к функциям работы ТЦК и полиции? Мобилизация нужна точно также, как и соблюдение законов всеми без исключения.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:19 Ответить
А навіщо когось ловити? Всі знають адреси своїх місцевих ТЦК, але вважають за потрібне туди не з'являтися і на війну не мобілізовувати ст. Значить люди вирішили, що їх все влаштовує і так, і майбутнє цієї корумпованої клептократичної держави їм до одного місця. Навіщо цей весь цирк? Тому що Зеля хоче чимподовш з Єрмаком на Банковій посидіти?
показать весь комментарий
15.07.2025 14:48 Ответить
Це вже буде кваліфіковано як катування людей, що не чинять спротиву та перебувають у абсолютно беззахисному стані чи ще ні? Певно, для цього треба, щоб їх прям металевими палицями по хребту били.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:13 Ответить
У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.

 Ага. 40-ка річні пенсіонери-прокурори вже розігнались писати впровадження про кримінальний злочин. А судді з синдромом правової колізії вже біжать їх підтримати
показать весь комментарий
15.07.2025 14:15 Ответить
Велком ту УНДР. Кацапстан 2.0. Тільки менший розміром та копалинами.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:28 Ответить
Недавно спілкувався з воїном, який з літа 22 року воював на передку і місяць тому пішов у СЗЧ, в нього геть порушена психіка (всі розмови, як кацапи їх вибивали, як дронами розбирали їх укріплення, як вони відходили і скільки не вижило), він ледве вижив каже, що з його побратимів від початку війни 70% загинули, 20% каліки, вижило і воюють 10%. Він більше нізащо туди не повернеться, чому він має помирати, а інших ніяким боком війна не стосується.
Люди не передку потребують ротації, бодай кожні три місяці один місяць відпустки дома, а ні нема ким їх замінити....
Ці репресивні методи ТЦК не працюють, як і закон про мобілізацію не працює, він занадто м'який.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:28 Ответить
Треба дивитиссь в корінь зла. Головна причина хаосу-це влада риго-зелених , які прийшли до влади знищити українців. Влада безкарна, тому маємо такі наслідки.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:35 Ответить
«він занадто м'який»

А який він має бути (закон)? Що саме туди треба додати, на вашу думку? Розстріли? Затримання родичів як ворогів народу? Щось накшталт 227 у совку?

P.S. якщо що, без негативу, просто цікаво почути різні думки з цього приводу
показать весь комментарий
15.07.2025 14:41 Ответить
Перше це врази збільшити фінансові стимули, якщо ЄС вважає, що від результату війни у нас залежить їх безпека то нехай платять нашим військовим, які помирають за їх безпеку.
Щодо методів мотивації, підійдуть будь які методи, які дадуть людині зрозуміти, що на війні вижити простіше, аніж ховаючись від неї... а також желізний захист прав військових, починаючи від платні, закінчуючи забезпеченням виплатами у разі поранень.
Без цього усього люди просто розвернуться і підуть, не буде кому воювати путя отримує то що бажає і на цьому віна закінчиться, і видно по словам Буданова до цього і йде...
Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026 він голова розвідки і добро інформований про реальний стан речей.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:51 Ответить
Це той Буданов із кавою в Криму, чи якийсь інший Буданов?
показать весь комментарий
15.07.2025 14:56 Ответить
Тобто людина повинна воювати за одну диктатуру проти іншої диктатури, бо інакше рідна диктатура його вб'є? А вам не спадає на думку, що в такій ситуації дуже багато людей можуть вирішити підтримати ворожу диктатуру, бо там є шанс, що їм все-таки дозволять більш-менш номрально жити?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:03 Ответить
Людина взагалі може не воювати вона може капітулювати і надіятись, що виживе, але за звичай вороги таких перших пускають в розхід, бо вони не благонадійні і при першій можливості тебе зрадять. Ворожа диктатура вважатиме тебе зрадником який зрадивши своїх і при наході зрадить їх, отож заслуговує лише на утилізацію, смерть.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:10 Ответить
Ну тобто ви підтверджуєте, що ворожа диктатура можливо вб'є, а можливо і ні (скоріше ні, бо навіщо втрачати економічний потенціал; не кажучи вже про те, що там спокійно можна виїхати в іншу країну), а от рідна - точно так. І що є тоді люди будуть вибирати?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:17 Ответить
Я також вважаю, що економічний потенціал втрачати марно нехай краще зрадники здохнуть будуючи трьохполосний БАМ в Сибіру. Людина це тварина у якої на першому місці інстинкт виживання))) ось що будуть вибирати люди..., питання чи буде у них вибір)))
показать весь комментарий
15.07.2025 15:22 Ответить
То де реальні приклади, як так званих "зрадників" масово відправляють будувати той самий БАМ? Щось я їх не бачу, може скинете посилання, де можна подивитися? Чи всі ці жахи існують тільки у вашій уяві?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:25 Ответить
Ти і їх зараз не побачиш, доки йде війна кацап завжди буде лояльний))) щоб люди думали, що в окупації все буде добре і не ставали до лав ЗСУ))) росіяни ж не дебіли..., а вже в разі капітуляції почнуть утилізувати українських "ворогів народу"... як робили завжди з усіма народами, від початку заснування імперії))
показать весь комментарий
15.07.2025 15:31 Ответить
Позволят более-менее. Спросите это у жителей оккупированных территорий, как им "позволяют". ***** на собственных людей насрать, а жителей ТОТ он вообще за людей не считает.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:10 Ответить
Годі вже розповідати цю пропагандиську дичину. В мене є рідні та знайомі як в Криму, так і на ТОТ, і нічого в їх житті не змінилося, нікого не погнали на забій. Якщо об'єктивно оцінити, то там зараз набагато безпечніше, ніж, наприклад, в Києві.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:14 Ответить
В мене є також знайомі з ТОТ, буві фермера, так у них віджали все, доки могли платити, доти там жили... були багатими людьми виїхав з ТОТ покаліченими жебраками, зараз проклинають Україну за то що їх не захистила...
показать весь комментарий
15.07.2025 15:26 Ответить
Вірю, що можуть бути і такі випадки, думаю, що все залежить від конкретних обставин. Сумно, звичайно, але навіть у цій історії всі живі, чи не так?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:28 Ответить
Зара капіталізм, і усе належить конкретним живим людям,от вони і повинні захищати своє майно.за часів капіталізму такого явища як мобілізація не може існувати взагалі.в мене наприклад в Росії живе рідна сестра,і якщо стане питання кого вбити її чи якогось упоротого бендерівця, то я звісно виберу не рідну сестру ,а все інше патріотизм то все бла бла бла.сім'
я і гроші єдина мотивація,і хай на цій землі майорить хоч пропор Монголії..мені похрену
показать весь комментарий
15.07.2025 15:12 Ответить
Дуже поважаю цього війскового,з яким Ви общалися - справжний воїн.В мене питання - скільки з його побратимів було діточок судєй,прокурорів,депутатів?Вот де моб.резерв,але наша влада такого не зробе!
показать весь комментарий
15.07.2025 15:01 Ответить
значить капітуляція, це тільки питання часу...
показать весь комментарий
15.07.2025 15:12 Ответить
Ось що думає військовий про цих істот:
https://m.youtube.com/watch?v=0YmAtT6uYJ8&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD&rco=1
показать весь комментарий
15.07.2025 14:30 Ответить
На відео - 6 чол , з яких - 2 майора , 1 лейтенант і 1 старлєй - цікаво , яка в них з.п ...? А кажуть , в державі , грошей не вистачає ...
показать весь комментарий
15.07.2025 14:56 Ответить
Вани й сьогодні навколо тогомісця обтираються. Чомусь правда ховаються за кутами сусідніх будинків...
показать весь комментарий
15.07.2025 14:32 Ответить
Місцевим латентним енкаведистам і це норм, подумаєш нічого особливого.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:32 Ответить
Тільки без синів Молотова й Хрущова на фронті. "Історія повторюється двічі - перший раз у вигляді трагедії, а другий раз у вигляді фарсу" (с)
показать весь комментарий
15.07.2025 14:56 Ответить
Ну для синів влади діє капіталістичний устрій, а простому Миколові залишили совецкий колективізм на випадок війни. От держава ніби повністю капіталістична - куди не плюнь всюди приватна власність, але совецкий рудимент колективного захисту перенесли виключно на бідніші частину чоловіків
показать весь комментарий
15.07.2025 15:04 Ответить
Нібито ТЦК нібито поліція нібито в Чернігові, але не точно)
показать весь комментарий
15.07.2025 14:33 Ответить
Тут три версії:

або це фейк, знятий на тот чи на росії
або просто «перегіби на місцях» і «поодинокий випадок», тому нічого страшного
або відео не повне чи змонтоване, а на справжньому все буде виглядати зовсім інакше на користь нашій поліції і котикам.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:33 Ответить
Мусора і гандони в війсковій формі,що на відєо - ви не люди.Вас не мама народила,а висрала свиня з грязної дупи!!!
показать весь комментарий
15.07.2025 14:33 Ответить
В Україні налічується 145,2 тис чоловіків призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську.

Це колишні військові та силовики, що отримують пенсію за вислугу років
показать весь комментарий
15.07.2025 14:34 Ответить
А ще пару сотень тисяч мінімум мусорів які неясно що роблять в напівпорожніх містах, можна легко брати половину і на фронт, тим більше навички володіння зброєю вже є.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:37 Ответить
Вчора спостерігав картину - по району ходила дівчинка-поліціантка лейтенант і займалась тим , що розклеювала , на під'їздах , реклами по набору до поліції ...
показать весь комментарий
15.07.2025 14:58 Ответить
І ти такий приходиш по об'яві до відділку влаштовуватись на роботу, а тебе одразу пакують та везуть до ТЦК. Геніально.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:06 Ответить
>все по закону
Это сарказм или вы серьезно?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:07 Ответить
Цензор за якимось болтом порізав відео!!!
показать весь комментарий
15.07.2025 14:38 Ответить
ці жирні тцкашники не просто кримінальні злочинці, вони зрадники України. Вони працюють на путіна, демотивовуючи українців захищати країну, яка перетворююється на диктатуру. В радянські часи навіть націоналісти вітали тих, хто відмазувався від армії, бо захищати ТУ антинародну Україну було огидно
показать весь комментарий
15.07.2025 14:42 Ответить
Там претензій більше до мисаріл, а особливо до того пузатенького, ніж до ТЦК...
показать весь комментарий
15.07.2025 14:53 Ответить
Сядь на пляшку і заткнися.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:52 Ответить
Кацапи можуть сходити виключно н....х...й. Є питання, пропозиції, скарги?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:02 Ответить
Сирському відео показали?
показать весь комментарий
15.07.2025 14:47 Ответить
Це вже такі буряти пішли, непомірно.
показать весь комментарий
15.07.2025 14:49 Ответить
Зверніть увагу які відкормлені тцкакашники) точно не проплачені тилові пацюки)
показать весь комментарий
15.07.2025 14:59 Ответить
Ого який пузань-полісмен
показать весь комментарий
15.07.2025 15:04 Ответить
https://kurs.com.ua/novost/1383765-bolee-140-tisjach-*******-pensionerov-mobilizacionnogo-vozrasta-ne-vojujut-smi
показать весь комментарий
15.07.2025 15:04 Ответить
Вони виконують наказ. У них план по мобілізації спущений зверху.
Чому проти замовника не відкривають справи ?
Повторюю. Не тцк винне. А виборці зеленського і він сам.
Важко це допетрати ????
показать весь комментарий
15.07.2025 15:05 Ответить
Виконання злочинних наказіва не звільняє від відповідальності.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:07 Ответить
Чоловік зі зв'язаними руками потужно спровокував поранено-контуженого поліціонера, який воював у 100% поліцейській бригаді Лють і шойно повернувся з фронту. Той не витримав і зовсім трохи його зачепив.

Тут нема на що дивитися, звичайні 'перегіби на мєстах', розходимося. Ніяких порушень не виявлено, усе в рамках 'закону'.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:06 Ответить
Так і буде.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:15 Ответить
>>У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження>>

А що, є якісь сумніви??
показать весь комментарий
15.07.2025 15:22 Ответить
Ан Мур

Адміністрація сайту досі сповідує байдужість при хейті ЗСУ, в т.ч такого структурного підрозділу, як ТЦК?
Бо я помічаю, як юзер, наприклад, *********** защораз хейтить, ось в 15.07.2025 10:15 відзначився. І не лише він. Тому в першому рядку і задав таке запитання.
++++++
++++++
Бан
Адміністратор форуму
показать весь комментарий
15.07.2025 15:23 Ответить
Це не Чернігів.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:24 Ответить
В конце видео хорошо видно пример "эпилепсии". Но все збс.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:30 Ответить
 
 