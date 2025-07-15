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Черниговский ТЦК о силовом задержании двух мужчин: пьяные граждане сопротивлялись и находились в розыске как "уклонисты"

Конфликт с ТЦК и гражданскими в Чернигове: военкомат ответил

В Черниговском ТЦК заявили, что двое военнообязанных были пьяны, находились в розыске как избегающие мобилизации и пытались начать драку.

Об этом ТЦК и СП написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, военные ТЦК вместе с полицейскими хотели проверить военно-учетные документы у двух граждан. Во время беседы было установлено, что те были в состоянии алкогольного опьянения.

В ТЦК говорят, что мужчины якобы отказались показывать документы, начали "агрессивно сопротивляться" и пытались начать драку - это зафиксировано на боди-камерах военнослужащих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К мужчинам со связанными руками применили силу в Чернигове: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и военнослужащих ТЦК. ВИДЕО+ФОТО

Из-за такого поведения на них составили административный протокол за злостное неповиновение требованиям правоохранителей.

"Подчеркиваем, что военнослужащие ТЦК и СП Чернигова действовали исключительно в рамках действующего законодательства. Отдельно обращаем внимание на то, что распространенное видео - вырвано из контекста и подано в искаженном виде. Такие действия играют на руку врагу и вредят совместным усилиям в сфере национальной безопасности", - заявили в военкомате.

Напомним, ранее в ГБР сообщили, что проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях относительно возможного инцидента с участием правоохранителей и военнослужащих ТЦК в Чернигове.

Смотрите также: Женщина пыталась остановить бус ТЦК с мобилизованным сыном в Мерефе на Харьковщине: полиции она заявила об избиении. ВИДЕО

Автор: 

Чернигов (901) ТЦК (666) Черниговская область (1202) Черниговский район (52)


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Топ комментарии
+29
Ясно. П'яного громадянина можна зв'язувати, бити і знущатись. Конституція написана для тверезих громадян.
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15.07.2025 19:04 Ответить
+28
Ми в черговий раз насцим вам в очі!- Чернігівський ТЦК.
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15.07.2025 19:05 Ответить
+23
Навіть не знаю, коли саме відверта брехня стала істиною без жодного сумління совісті тих хто забув, що таке правда.
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15.07.2025 19:04 Ответить
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Тецека - це зона
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15.07.2025 20:20 Ответить
На зоні принаймі існують якісь правила, понятія. А тут беспредєл.
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15.07.2025 20:22 Ответить
Цікаво що саме вирване з контексту? Незаконне застосування сили військовими до громадян?
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15.07.2025 20:23 Ответить
Ви не розумієте, поліцейський не кидав того ухилянта, а підіймав, відіо змонтоване задом на перед, коротше в обратну сторону прокручєне
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15.07.2025 20:25 Ответить
Без кримінальної справи ніякого розшуку бути не може.Представник ТЦК бреше.На відео куча тилових підорасів,що кошмарять цивільних.
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15.07.2025 20:36 Ответить
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