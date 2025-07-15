Черниговский ТЦК о силовом задержании двух мужчин: пьяные граждане сопротивлялись и находились в розыске как "уклонисты"
В Черниговском ТЦК заявили, что двое военнообязанных были пьяны, находились в розыске как избегающие мобилизации и пытались начать драку.
Об этом ТЦК и СП написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По их словам, военные ТЦК вместе с полицейскими хотели проверить военно-учетные документы у двух граждан. Во время беседы было установлено, что те были в состоянии алкогольного опьянения.
В ТЦК говорят, что мужчины якобы отказались показывать документы, начали "агрессивно сопротивляться" и пытались начать драку - это зафиксировано на боди-камерах военнослужащих.
Из-за такого поведения на них составили административный протокол за злостное неповиновение требованиям правоохранителей.
"Подчеркиваем, что военнослужащие ТЦК и СП Чернигова действовали исключительно в рамках действующего законодательства. Отдельно обращаем внимание на то, что распространенное видео - вырвано из контекста и подано в искаженном виде. Такие действия играют на руку врагу и вредят совместным усилиям в сфере национальной безопасности", - заявили в военкомате.
Напомним, ранее в ГБР сообщили, что проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях относительно возможного инцидента с участием правоохранителей и военнослужащих ТЦК в Чернигове.
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