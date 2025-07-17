Во Львове мужчины в униформе с шевронами ВСУ вытащили парня из подъезда, протащили его по асфальту и затолкали в микроавтобус. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой мужчины в униформе с шевронами ВСУ вытаскивают парня из дома, тащат его по асфальту, а затем сажают в микроавтобус.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что инцидент произошел во Львове, а мужчины в униформе - это военнослужащие местного ТЦК.
"Во Львове работники ТЦК вытащили мужчину за руки прямо из подъезда: они волокли его к бусу по земле", - отмечается в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+23 Vasya #607130
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+21 Gary Grant
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+16 Дефіцит Потужності
показать весь комментарий17.07.2025 14:37 Ответить Ссылка
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я не навчу, в мене в підрозділі в основному всі по російський розмовляють...
Не з'явився: то доставили безкоштовно. Його не затримали. А доставили в ТЦК згідно вимог закону.
Чи як? Як без мобілізації людям потрапити додому, хоч на трошки? Я про людей які розуміють, що позиції покидати не можна...
я в рот ї...в твою підерацію і все ваше свинособачі населення расіюшки... І ще буду ї...ти вас товарів.
По приходу новачків звичайно мотивуємо
Але телевізор своє зробив.
У нас зарплата в два рази більша ніж у свинособак... 200 тисяч рублів там. І 190 тисяч грн у нас. Матеріально ми краще?
Морально: вони ведуть загарбницьку війну, ми ведемо оборонну! Ми захищаємо свої сім'ї! Це для вас не мотивація? Жінка, діти? Не маєте?
Ми бачимо програну інформаційну війну... Тут на жаль.
жінка, діти - ні, не маю. батьків теж вже нема. живу один.
І з наростаючим темпом трешняка.
Мобілізація- вона така - многоліка.
Ще й россійською, ... у Львові. Це він у Львові чекае, доки хлопці його домівку на східі України звільнять?
"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога - а це Путін. Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік".
силовий спротив службовцю при виконанні службових обов'язків
термін у в'язниці сам подивись
боти б'ють по ТЦКшникам
совпадєніє ?
думайте !
.
в точку !
ох вже ці збирачі "маміньких черешень"
.
І явно його пильнували. Які ваші варіанти, чому?
Так це ж "іхтамнєти" ukrainian edition
Translator
сейчас такая мод