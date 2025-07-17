Во Львове мужчины в униформе с шевронами ВСУ вытащили парня из подъезда, протащили его по асфальту и затолкали в микроавтобус. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчины в униформе с шевронами ВСУ вытаскивают парня из дома, тащат его по асфальту, а затем сажают в микроавтобус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что инцидент произошел во Львове, а мужчины в униформе - это военнослужащие местного ТЦК.

"Во Львове работники ТЦК вытащили мужчину за руки прямо из подъезда: они волокли его к бусу по земле", - отмечается в комментарии к публикации.

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