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Во Львове мужчины в униформе с шевронами ВСУ вытащили парня из подъезда, протащили его по асфальту и затолкали в микроавтобус. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчины в униформе с шевронами ВСУ вытаскивают парня из дома, тащат его по асфальту, а затем сажают в микроавтобус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что инцидент произошел во Львове, а мужчины в униформе - это военнослужащие местного ТЦК.

"Во Львове работники ТЦК вытащили мужчину за руки прямо из подъезда: они волокли его к бусу по земле", - отмечается в комментарии к публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Черниговский ТЦК о силовом задержании двух мужчин: пьяные граждане сопротивлялись и находились в розыске как "уклонисты"

Автор: 

Львов (4612) мобилизация (2854) ТЦК (670) Львовская область (2967) Львовский район (74)


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Топ комментарии
+23
Чим сильніше пружина стискається тим сильніше вона вистрілить..
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17.07.2025 14:38 Ответить
+21
Ну ось. А потім "оповіщені" таким чином стріляють в НЦ по кому попало.
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17.07.2025 14:35 Ответить
+16
Але це ще не наступ на свободу, демократію і європейські цінності, правильно?
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17.07.2025 14:37 Ответить
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Була б собака не дрищ карманний,був би вдома
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17.07.2025 15:02 Ответить
А кажуть, що у Львові бандєровци, а тут пан Львів'янин не знає Української... Нічого, в армії його навчать!
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17.07.2025 14:53 Ответить
Хто навчить, невже ти? Так ти ж ухилянт
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17.07.2025 14:57 Ответить
Угу, с...Ка четвертий рік ухиляюсь... Пару разів навіть було дуже близько.
я не навчу, в мене в підрозділі в основному всі по російський розмовляють...
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17.07.2025 15:01 Ответить
Можливо пан до Львова переїхав зі східних регіонів подалі від зони БД.
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17.07.2025 15:04 Ответить
Сергей Сергей, і що що приіхав у Львів чи будь де ? У нас правова держава ? Затримувати особу без поліції ТЦК не має права (постанова КМУ 560). Такі дії підпадають під ст.146 ККУ.
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17.07.2025 15:39 Ответить
Згоден у нас правова держава. Всі особи чоловічої статі згідно з законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію і про воєнний стан зобов'язані явитись в ТЦК.
Не з'явився: то доставили безкоштовно. Його не затримали. А доставили в ТЦК згідно вимог закону.
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17.07.2025 15:45 Ответить
Олександр Олександр, згідно зазначено вами закону, з"явитись в ТЦК добровільно повинні резірвісти, всі решту - за викликом. А доставляти в ТЦК для сладання протоколу про порушення військового обліку (ст. 210 КУПАП ) має право лише поліція (Постанова КМУ 560)
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17.07.2025 15:54 Ответить
Тцкашне лайно, це всі хто кричать на все горло, що 3.5 року без сім'ї і близьких це забагато?
Чи як? Як без мобілізації людям потрапити додому, хоч на трошки? Я про людей які розуміють, що позиції покидати не можна...
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17.07.2025 14:59 Ответить
Я не думав. Я знав... Знав про голодомор, знав про Сибір, про розстріляне відродження... про заборону української мови і культури... Про смертну кару за три колоски...
я в рот ї...в твою підерацію і все ваше свинособачі населення расіюшки... І ще буду ї...ти вас товарів.
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17.07.2025 15:08 Ответить
на раисю руцьки свинья шагом марш
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17.07.2025 15:22 Ответить
Він уже.
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17.07.2025 15:25 Ответить
рускі тут водки нема. Вла дамои на раисю нах туда...
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17.07.2025 15:21 Ответить
Мотивуйте людей. Морально, матеріально, як завгодно. Навіть совки в таке могли. А те що ми бачим, нічим від Рашки не відрізняється
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17.07.2025 15:30 Ответить
Та є. Протигаз на голову, поки контракт не підпише
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17.07.2025 15:35 Ответить
Нє дякую. В ТЦК працювати не піду. В міністри мене не візьмуть.
По приходу новачків звичайно мотивуємо
Але телевізор своє зробив.
У нас зарплата в два рази більша ніж у свинособак... 200 тисяч рублів там. І 190 тисяч грн у нас. Матеріально ми краще?
Морально: вони ведуть загарбницьку війну, ми ведемо оборонну! Ми захищаємо свої сім'ї! Це для вас не мотивація? Жінка, діти? Не маєте?
Ми бачимо програну інформаційну війну... Тут на жаль.
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17.07.2025 15:42 Ответить
матеріально ми гірше. в них зарплатня фіксована. а в нас - лишь на самому нулі такі гроші отримати можна. хто може вижити на нулі 24/7 три рокі підряд? ніхто.
жінка, діти - ні, не маю. батьків теж вже нема. живу один.
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17.07.2025 15:46 Ответить
Хто повинен був ту інформаційну війну вести та фінансувати? Відповідь ви знаєте. І алеї загиблих героїв, така собі мотивація для живих..
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17.07.2025 15:55 Ответить
Рускагаварящих в утиль...у Львові вони нах..й не потрібні а то ***** скаже що і тут расіюшка
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17.07.2025 14:55 Ответить
Так це виходить не ТЦКуни, а шпрехенфюрери?
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17.07.2025 14:58 Ответить
Їх там хватає.
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17.07.2025 15:30 Ответить
В нього є шанс-АК і полігон і пару сержантів чи офіцерів бахнути..все одно на фронті пішлють на мясо.
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17.07.2025 15:02 Ответить
Ну це вже виправлять. Під конвоєм - прямо на фронт. Зброю покладуть в окопі, випустять - покажуть напрямок, покажуть дрон вгорі - та й по тому.
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17.07.2025 15:11 Ответить
це твої мрії.
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17.07.2025 16:18 Ответить
На жаль, зараз відбувається те про що ти раніше навіть подумати не міг.
І з наростаючим темпом трешняка.
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17.07.2025 16:21 Ответить
Майбутній сзч
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17.07.2025 15:07 Ответить
Замість резюме - чогось не від одного нафронтника , не чув про Ізраїльський спосіб організації держави та комплектування армії . Зажди для них приклад та зразок для наслідування -московія. А сильна сралінська рука взагалі викликає ерекцію та оргазм...
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17.07.2025 15:07 Ответить
А шо? Це нормально, вже всі почали звикати. Ще приймуть закон щоб лазити по хатах.
Мобілізація- вона така - многоліка.
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17.07.2025 15:09 Ответить
По дворах лазять давно.Все,що відбувається,все з дозволу мудрого народу.
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17.07.2025 15:14 Ответить
по дворах - так. приватні будинки поки не чіпають. чи вламуються в квартири - не знаю.
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17.07.2025 16:01 Ответить
Ніхто не хоче ворушити мізками, який зв'язок між більшовиками і олігархічною охлократурою. А зв'язок цей проявлений навіть на рівні естетики.
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17.07.2025 15:11 Ответить
Так і тоді і зараз все по закону
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17.07.2025 15:15 Ответить
здоровий, молодий ... в чому проблема? Показав би свій військовий - і нема питань.
Ще й россійською, ... у Львові. Це він у Львові чекае, доки хлопці його домівку на східі України звільнять?
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17.07.2025 15:13 Ответить
ти прикордонникам показував військовий чи колекцію фото американських президентів ?
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17.07.2025 15:51 Ответить
Нехай трохи послужить, чим він кращий за інших
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17.07.2025 15:13 Ответить
Трохи не вийде. Не слідкуєте за вказівками блазня, що грається в "президента"?
"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога - а це Путін. Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік".
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17.07.2025 15:28 Ответить
Класичний приклад шо для когось права, а для всіх інших тільки обов'язки.
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17.07.2025 15:13 Ответить
І чого це вони , потім , в інструкторів стріляють , або як в Одесі - повертаються і по ТЦКшнмкам стріляють ...? Дивно ...
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17.07.2025 15:16 Ответить
цікаво хто відкрив двері у квартиру ?
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17.07.2025 15:16 Ответить
напевно не встиг до квартири
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17.07.2025 15:19 Ответить
УРА! СРАЧ!!!
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17.07.2025 15:22 Ответить
А потім прийде лісоруб. Завіса
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17.07.2025 15:31 Ответить
Не хвилюйся - ТЦК тебе і в Нідерландах знайде !
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17.07.2025 15:33 Ответить
Ти такий мрійник . Ну якшо тобі від цього буде легше, то я не хвилююся зовсім. Хоча ні, трошки хвилююся за вас усіх там. Але рано чи пізно це пройде .
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17.07.2025 15:44 Ответить
Забусячили русскоязичново мальчіка в трусіках, тобто в шортіках.
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17.07.2025 15:24 Ответить
Родину нужно защищать а не искать шхеры. Сколько ухилянтов окопалось на западе-ужас. Ждут когда им преподнесут победу над рашистами.
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17.07.2025 15:27 Ответить
Тащат как депутата за зарплатой..
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17.07.2025 15:28 Ответить
Как говорил мой знакомый швед: «white skinned nigaz "
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17.07.2025 15:29 Ответить
А якщо б хлопчина мав якісь навички рукопашного бою і виявив намір примінити самооборону та свої дії наніс би тілесні ушкодження невідомим людям в однострої, то як би це кваліфікувалося чинним законодавством? *********** чи самооборона? Просто цікаво
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17.07.2025 15:34 Ответить
не вгадав !

силовий спротив службовцю при виконанні службових обов'язків

термін у в'язниці сам подивись
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17.07.2025 15:44 Ответить
Де , в службових обов'язках ТЦКшника прописане право тащити людину в бусик ?!
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17.07.2025 16:12 Ответить
Замах на держзраду, нанесення важких тілесних, зневага до державних символів, нехтування конституційним обов'язком, образа військовослужбовця... коротше десять год тюрми.
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17.07.2025 16:03 Ответить
Все правильно
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17.07.2025 15:40 Ответить
коцапи б'ють по ТЦК, а
боти б'ють по ТЦКшникам

совпадєніє ?
думайте !

.
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17.07.2025 15:41 Ответить
це операція прикриття. кацапи б'ють по своїх.
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17.07.2025 15:59 Ответить
Де правда? Де справедливість? Мальчіка абідєлі? Бо воно не прийшло до ТЦК захищати БАтьківщину? Хто захищатиме? Дама із собачкою? Чи вона чекає бурята? Маю право так говорити
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17.07.2025 15:42 Ответить
абсолютно !
в точку !

ох вже ці збирачі "маміньких черешень"

.
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17.07.2025 15:46 Ответить
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17.07.2025 16:08 Ответить
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17.07.2025 16:03 Ответить
Він явно не місцевий.
І явно його пильнували. Які ваші варіанти, чому?
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17.07.2025 15:47 Ответить
Ущемлєніє русскаязичних?
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17.07.2025 16:12 Ответить
"Чоловіки в одностроях"?

Так це ж "іхтамнєти" ukrainian edition
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17.07.2025 16:00 Ответить
Все можливо пояснити, хлопаку стало зле , люди звернулися до людей у формі , а вони в свою чергу максимально швидко доставили його до найближчих медиків, звісно ж до ввк.
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17.07.2025 16:16 Ответить
Боже не мужики а тряпки як лайно
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17.07.2025 16:16 Ответить
Это очередное постановочное ИПСО снятое в Якутии. Использовались декорации студии "Якутфильм"
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17.07.2025 16:17 Ответить
Сейчас такая мода падать на землю, уповать на защиту женщин, позориться так? Да иди ты достойно как мужик уже

Translator

сейчас такая мод
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17.07.2025 16:18 Ответить
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