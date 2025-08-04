Фіктивний шлюб для виїзду за кордон: на Вінниччині викрито "пару", - ДПСУ. ФОТО
На Вінниччині прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону під виглядом подружньої пари.
Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 31-річний чоловік разом із 55-річною жінкою з інвалідністю намагалися виїхати з України, стверджуючи, що перебувають у шлюбі. Підозру у прикордонників викликала значна різниця у віці, однак пара наполягала на щирості своїх стосунків.
Під час перевірки з’ясувалося, що "подружжя" не орієнтується в елементарних питаннях сімейного життя, а чоловік навіть не зміг назвати діагноз жінки. Встановлено, що шлюб був укладений рік тому винятково з метою вивезення чоловіка призовного віку за кордон під прикриттям супроводу особи з інвалідністю.
За фактом порушення до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
орієнтуюсь в елементарних питаннях сімейного життя. Заарештуйте мене за це.