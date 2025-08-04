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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Фіктивний шлюб для виїзду за кордон: на Вінниччині викрито "пару", - ДПСУ. ФОТО

На Вінниччині прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону під виглядом подружньої пари.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На кордоні викрили фіктивний шлюб для виїзду призовника

Як зазначається, 31-річний чоловік разом із 55-річною жінкою з інвалідністю намагалися виїхати з України, стверджуючи, що перебувають у шлюбі. Підозру у прикордонників викликала значна різниця у віці, однак пара наполягала на щирості своїх стосунків.

Під час перевірки з’ясувалося, що "подружжя" не орієнтується в елементарних питаннях сімейного життя, а чоловік навіть не зміг назвати діагноз жінки. Встановлено, що шлюб був укладений рік тому винятково з метою вивезення чоловіка призовного віку за кордон під прикриттям супроводу особи з інвалідністю.

За фактом порушення до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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Автор: 

Вінницька область (1054) Держприкордонслужба ДПСУ (6283) ухилянти (1086)


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Топ коментарі
+12
Пи...да Конституції, праву і державі врешті. звичайно я підозрюю що той шлюб фіктивний з метою виїзду закордон але коли акт громадського стану укладений в державних органах і є відповідні документи що це засвідчують, є відовідні записи і державних реєстрах то яке нах право прикордонників ставити це під сумнів і заперечувати????
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04.08.2025 11:01 Відповісти
+11
Я з своєю жінкою прожив 26 год і теж не
орієнтуюсь в елементарних питаннях сімейного життя. Заарештуйте мене за це.
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04.08.2025 10:48 Відповісти
+11
Якщо з документами про шлюб все нормально, то це подружжя, в не "під виглядом подружньої пари".
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04.08.2025 10:54 Відповісти
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Чувак за рік не міг вивчити діагноз дружини?
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04.08.2025 10:45 Відповісти
Черговий сексуальний маніяк ???
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04.08.2025 10:48 Відповісти
Я з своєю жінкою прожив 26 год і теж не
орієнтуюсь в елементарних питаннях сімейного життя. Заарештуйте мене за це.
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04.08.2025 10:48 Відповісти
ох всже ці провидці із ДПСУ. Інвалідам-чоловікам при перетині теж на місці діагнози на око змінюють, а чиновникам не ставлять під сумнів меті відрядження. Може в ДПСУ всі сліжби замінять
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04.08.2025 10:50 Відповісти
Якщо людина - держслужбовець, то це вже діагноз
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04.08.2025 11:23 Відповісти
зате чувак не втратив почуття гумору і нормально з викривачів так постьобався на фотосесії ))
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04.08.2025 10:52 Відповісти
Якщо з документами про шлюб все нормально, то це подружжя, в не "під виглядом подружньої пари".
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04.08.2025 10:54 Відповісти
Пи...да Конституції, праву і державі врешті. звичайно я підозрюю що той шлюб фіктивний з метою виїзду закордон але коли акт громадського стану укладений в державних органах і є відповідні документи що це засвідчують, є відовідні записи і державних реєстрах то яке нах право прикордонників ставити це під сумнів і заперечувати????
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04.08.2025 11:01 Відповісти
Ну і що, що велика різниця у віці? Рік у шлюбі, але прикордонники окуітєльно чудові хлопці зразу визначили - ухилянт. Ще і статтю КК "тулять", за що?
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04.08.2025 11:08 Відповісти
Попался б їм душка Макрон, - ото була б хохмочка🤔🧐😁 Особливо б вдалася фотосесія Макронихи із своїм благовірним в оточенні хлопців у чорному,- ржунімагу😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.08.2025 11:14 Відповісти
Шкода, що громадяни так легко піддаються психологічному тиску.
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04.08.2025 11:17 Відповісти
Ай дійсно, отак під строгим наздором кмітливих правоохорнців можна зрозуміти, що ти ніколи ту дружину і не кохав, з якою в шлюбі більше 10 років
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04.08.2025 11:36 Відповісти
але щодо того що не вивчив діагноз дружини і можливо ще деякі питання - то він лохонувся по повній
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04.08.2025 11:20 Відповісти
Склали постанову про заборону виїзду, людина візьме адвоката та піде в суд, оскаржить незакону заборону та виїде за рішенням суду, хіба будуть кричати що рішення незаконне
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04.08.2025 11:41 Відповісти
Тобто в будь-якому випадку людина повинна віддати гроші системі. Чи то прикордоннику, чи то лікарю, чи воєнкому. В даному випадку - адвокату та судді.
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04.08.2025 12:00 Відповісти
у народу україни як і у світової спільноти є підозра, що зеля та дєрьмак не тільки сплять разом в оп-у і що шлюбний договір був укладений винятково з метою поїздок та виведення державних коштів за кордон, а також розкрадання країни зсередини та здачі держави *****. і що ця підозра дає? та жодна волосина не впала з їх срак, як і в погранців немає до цієї солодкої парочки питань, коли вони нерозлучно шастають за кордон., обоє двоє, мінімум 4 рази не ухилившись від мобілізації.
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04.08.2025 11:53 Відповісти
В куди дивиться славне ДПСУ: коли мільйони доларів корупціонери вивозять через кордон; коли всякі міндіч, боголюбови, шефіри, наумови перетинають кордон?
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04.08.2025 12:07 Відповісти
В мусорок, що з права, 100% - ухилянт.
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04.08.2025 12:11 Відповісти
В Галкіна та Пугачової теж фіктивний шлюб через велику різницю в віці.
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04.08.2025 12:15 Відповісти
 
 