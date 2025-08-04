Фиктивный брак для выезда за границу: на Виннитчине разоблачена "пара", - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы под видом супружеской пары.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 31-летний мужчина вместе с 55-летней женщиной с инвалидностью пытались выехать из Украины, утверждая, что находятся в браке. Подозрение у пограничников вызвала значительная разница в возрасте, однако пара настаивала на искренности своих отношений.

Во время проверки выяснилось, что "супруги" не ориентируются в элементарных вопросах семейной жизни, а мужчина даже не смог назвать диагноз женщины. Установлено, что брак был заключен год назад исключительно с целью вывоза мужчины призывного возраста за границу под прикрытием сопровождения лица с инвалидностью.

По факту нарушения в Нацполицию направлено сообщение по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

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