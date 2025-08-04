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Фиктивный брак для выезда за границу: на Виннитчине разоблачена "пара", - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы под видом супружеской пары.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

На границе разоблачили фиктивный брак для выезда призывника

Как отмечается, 31-летний мужчина вместе с 55-летней женщиной с инвалидностью пытались выехать из Украины, утверждая, что находятся в браке. Подозрение у пограничников вызвала значительная разница в возрасте, однако пара настаивала на искренности своих отношений.

Во время проверки выяснилось, что "супруги" не ориентируются в элементарных вопросах семейной жизни, а мужчина даже не смог назвать диагноз женщины. Установлено, что брак был заключен год назад исключительно с целью вывоза мужчины призывного возраста за границу под прикрытием сопровождения лица с инвалидностью.

По факту нарушения в Нацполицию направлено сообщение по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

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Автор: 

Винницкая область (1070) Госпогранслужба (6719) уклонисты (1018)


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Топ комментарии
+14
Пи...да Конституції, праву і державі врешті. звичайно я підозрюю що той шлюб фіктивний з метою виїзду закордон але коли акт громадського стану укладений в державних органах і є відповідні документи що це засвідчують, є відовідні записи і державних реєстрах то яке нах право прикордонників ставити це під сумнів і заперечувати????
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04.08.2025 11:01 Ответить
+13
Я з своєю жінкою прожив 26 год і теж не
орієнтуюсь в елементарних питаннях сімейного життя. Заарештуйте мене за це.
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04.08.2025 10:48 Ответить
+12
Якщо з документами про шлюб все нормально, то це подружжя, в не "під виглядом подружньої пари".
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04.08.2025 10:54 Ответить
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Чувак за рік не міг вивчити діагноз дружини?
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04.08.2025 10:45 Ответить
Черговий сексуальний маніяк ???
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04.08.2025 10:48 Ответить
Я з своєю жінкою прожив 26 год і теж не
орієнтуюсь в елементарних питаннях сімейного життя. Заарештуйте мене за це.
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04.08.2025 10:48 Ответить
ох всже ці провидці із ДПСУ. Інвалідам-чоловікам при перетині теж на місці діагнози на око змінюють, а чиновникам не ставлять під сумнів меті відрядження. Може в ДПСУ всі сліжби замінять
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04.08.2025 10:50 Ответить
Якщо людина - держслужбовець, то це вже діагноз
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04.08.2025 11:23 Ответить
зате чувак не втратив почуття гумору і нормально з викривачів так постьобався на фотосесії ))
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04.08.2025 10:52 Ответить
Якщо з документами про шлюб все нормально, то це подружжя, в не "під виглядом подружньої пари".
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04.08.2025 10:54 Ответить
Пи...да Конституції, праву і державі врешті. звичайно я підозрюю що той шлюб фіктивний з метою виїзду закордон але коли акт громадського стану укладений в державних органах і є відповідні документи що це засвідчують, є відовідні записи і державних реєстрах то яке нах право прикордонників ставити це під сумнів і заперечувати????
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04.08.2025 11:01 Ответить
Ну і що, що велика різниця у віці? Рік у шлюбі, але прикордонники окуітєльно чудові хлопці зразу визначили - ухилянт. Ще і статтю КК "тулять", за що?
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04.08.2025 11:08 Ответить
Попался б їм душка Макрон, - ото була б хохмочка🤔🧐😁 Особливо б вдалася фотосесія Макронихи із своїм благовірним в оточенні хлопців у чорному,- ржунімагу😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.08.2025 11:14 Ответить
Шкода, що громадяни так легко піддаються психологічному тиску.
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04.08.2025 11:17 Ответить
Ай дійсно, отак під строгим наздором кмітливих правоохорнців можна зрозуміти, що ти ніколи ту дружину і не кохав, з якою в шлюбі більше 10 років
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04.08.2025 11:36 Ответить
але щодо того що не вивчив діагноз дружини і можливо ще деякі питання - то він лохонувся по повній
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04.08.2025 11:20 Ответить
Склали постанову про заборону виїзду, людина візьме адвоката та піде в суд, оскаржить незакону заборону та виїде за рішенням суду, хіба будуть кричати що рішення незаконне
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04.08.2025 11:41 Ответить
Тобто в будь-якому випадку людина повинна віддати гроші системі. Чи то прикордоннику, чи то лікарю, чи воєнкому. В даному випадку - адвокату та судді.
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04.08.2025 12:00 Ответить
Херять вони те рішення суду також.
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04.08.2025 12:29 Ответить
у народу україни як і у світової спільноти є підозра, що зеля та дєрьмак не тільки сплять разом в оп-у і що шлюбний договір був укладений винятково з метою поїздок та виведення державних коштів за кордон, а також розкрадання країни зсередини та здачі держави *****. і що ця підозра дає? та жодна волосина не впала з їх срак, як і в погранців немає до цієї солодкої парочки питань, коли вони нерозлучно шастають за кордон., обоє двоє, мінімум 4 рази не ухилившись від мобілізації.
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04.08.2025 11:53 Ответить
В куди дивиться славне ДПСУ: коли мільйони доларів корупціонери вивозять через кордон; коли всякі міндіч, боголюбови, шефіри, наумови перетинають кордон?
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04.08.2025 12:07 Ответить
В мусорок, що з права, 100% - ухилянт.
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04.08.2025 12:11 Ответить
В Галкіна та Пугачової теж фіктивний шлюб через велику різницю в віці.
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04.08.2025 12:15 Ответить
дуже прозорий намір, просто погляньте на кольори його шортів
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04.08.2025 12:37 Ответить
 
 