Помог товарищу с "липовой" службой: будут судить чиновника воинской части, - ГБР
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира одной из воинских частей Одесской области, который оформил знакомого на "липовую" службу в свою часть.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
В конце 2022 года чиновник, чтобы "помочь" товарищу с мобилизацией, безосновательно оформил его механиком к себе в воинскую часть. Товарищу более полугода начислялись выплаты пока он на самом деле продолжал заниматься своей предпринимательской деятельностью в тылу.
Благодаря принципиальной позиции ГБР злоумышленники были разоблачены. Сейчас нанесенный ущерб полностью возмещен государству.
Чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
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