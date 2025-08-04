Помог товарищу с "липовой" службой: будут судить чиновника воинской части, - ГБР

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира одной из воинских частей Одесской области, который оформил знакомого на "липовую" службу в свою часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

В конце 2022 года чиновник, чтобы "помочь" товарищу с мобилизацией, безосновательно оформил его механиком к себе в воинскую часть. Товарищу более полугода начислялись выплаты пока он на самом деле продолжал заниматься своей предпринимательской деятельностью в тылу.

Благодаря принципиальной позиции ГБР злоумышленники были разоблачены. Сейчас нанесенный ущерб полностью возмещен государству.

Чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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