УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10863 відвідувача онлайн
Новини Ухилення від мобілізації
765 4

Допоміг товаришу з "липовою" службою: судитимуть посадовця військової частини, - ДБР

Екскомандир однієї з військових частин Одещини оформив на липову службу знайомого

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо колишнього командира однієї з військових частин Одещини, який оформив знайомого на "липову" службу у свою частину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

Наприкінці 2022 року посадовець, щоб "допомогти" товаришу з мобілізацією, безпідставно оформив його механіком до себе у військову частину. Товаришу понад пів року нараховувались виплати поки він насправді продовжував займатись своєю підприємницькою діяльністю в тилу.

Завдяки принциповій позиції ДБР зловмисників було викрито. Наразі завдані збитки повністю відшкодовані державі.

Посадовець обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України). Обвинувальний акт скерований до суду.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втік зі служби та закликав до міжнаціональної ворожнечі: судитимуть військового з Чернігівщини, - ДБР

Автор: 

Одеська область (3413) СБУ (13204) ДБР (3667) ухилянти (1086)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю! У нас є цілі частини в яких служать чиновники та їх дітки. ДБР таких підрозділів в упор не бачить, бо самим може знадобитись...
показати весь коментар
04.08.2025 10:25 Відповісти
Это тот у которого числился клоун квартала, раз'ежал по кайфовым гастролям и развлекался.
показати весь коментар
04.08.2025 10:36 Відповісти
Завдяки принциповій позиції ДБР.
А хіба це не просто їх робота
показати весь коментар
04.08.2025 11:00 Відповісти
Принципова позиція ДБР??? Що це?? Це не їхня робота викривати і документуватизлочини?? Писець якийсь!! НАБУ і САП дружньо дякую 150 см за те,що хотів їх знищити, головком ЗСУ всіляко сприяє затриманню злочинів у ЗСУ (а можна інакше??) Якийсь сюр...
показати весь коментар
04.08.2025 11:09 Відповісти
 
 