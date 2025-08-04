Допоміг товаришу з "липовою" службою: судитимуть посадовця військової частини, - ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо колишнього командира однієї з військових частин Одещини, який оформив знайомого на "липову" службу у свою частину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

Наприкінці 2022 року посадовець, щоб "допомогти" товаришу з мобілізацією, безпідставно оформив його механіком до себе у військову частину. Товаришу понад пів року нараховувались виплати поки він насправді продовжував займатись своєю підприємницькою діяльністю в тилу.

Завдяки принциповій позиції ДБР зловмисників було викрито. Наразі завдані збитки повністю відшкодовані державі.

Посадовець обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України). Обвинувальний акт скерований до суду.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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