Допоміг товаришу з "липовою" службою: судитимуть посадовця військової частини, - ДБР
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо колишнього командира однієї з військових частин Одещини, який оформив знайомого на "липову" службу у свою частину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.
Наприкінці 2022 року посадовець, щоб "допомогти" товаришу з мобілізацією, безпідставно оформив його механіком до себе у військову частину. Товаришу понад пів року нараховувались виплати поки він насправді продовжував займатись своєю підприємницькою діяльністю в тилу.
Завдяки принциповій позиції ДБР зловмисників було викрито. Наразі завдані збитки повністю відшкодовані державі.
Посадовець обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України). Обвинувальний акт скерований до суду.
Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
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