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Новини СЗЧ в ЗСУ
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Втік зі служби та закликав до міжнаціональної ворожнечі: судитимуть військового з Чернігівщини, - ДБР

Судитимуть військового у СЗЧ, який закликав до ворожнечі

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин Чернігівської області, який втік зі служби та закликав до національної ворожнечі.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у листопаді 2024 року військовий самовільно залишив місце служби та почав переховуватися від правоохоронців. Водночас у соцмережах він активно почав публікувати пости та відеозаписи, у яких закликав до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та взаємної ненависті.

За висновками експертів ці відео визнані такими, що містять мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості.

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У грудні 2024 року військовослужбовця затримали. На початку 2025 року суд помістив його під варту з можливістю внесення 122 тис. гривень застави. Він заплатив заставу, але знову почав переховуватися.

"ДБР у найкоротший термін знайшли його на території Київської області. Наразі до нього застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше внесену заставу повернуто на користь державі", - йдеться у повідомленні.

Фігурант обвинувачується у самовільному залишенні місця служби та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч. 5 ст. 407 та ч. 1 ст. 161 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Автор: 

суд (11797) військовослужбовці (4867) ДБР (3665) СЗЧ (87) Чернігівська область (991)


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Проти якої ж цікаво нааціональності висловлювався???ххто не вгадає??
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01.08.2025 15:19 Відповісти
Не виключено що до українців. Серед нас живе багато етнічних росіян, котрих тягне до щєй та лаптєй.
Багато серед них і українських націоналістів, до речі. Але останніх СБУ не арештовуватиме.
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01.08.2025 15:26 Відповісти
Майже преЗЕдента украгінцем називав як мінімум?
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01.08.2025 15:29 Відповісти
А ось це вже дійсно вірогідно.
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01.08.2025 15:41 Відповісти
Мабуть обурювався відсутністью води в крані, публічно вказуючи на першопричину!
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01.08.2025 16:10 Відповісти
 
 