Втік зі служби та закликав до міжнаціональної ворожнечі: судитимуть військового з Чернігівщини, - ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин Чернігівської області, який втік зі служби та закликав до національної ворожнечі.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у листопаді 2024 року військовий самовільно залишив місце служби та почав переховуватися від правоохоронців. Водночас у соцмережах він активно почав публікувати пости та відеозаписи, у яких закликав до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та взаємної ненависті.

За висновками експертів ці відео визнані такими, що містять мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості.

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У грудні 2024 року військовослужбовця затримали. На початку 2025 року суд помістив його під варту з можливістю внесення 122 тис. гривень застави. Він заплатив заставу, але знову почав переховуватися.

"ДБР у найкоротший термін знайшли його на території Київської області. Наразі до нього застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше внесену заставу повернуто на користь державі", - йдеться у повідомленні.

Фігурант обвинувачується у самовільному залишенні місця служби та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч. 5 ст. 407 та ч. 1 ст. 161 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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