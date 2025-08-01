Сбежал со службы и призывал к межнациональной розни: будут судить военного из Черниговщины, - ГБР
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Черниговской области, который сбежал со службы и призывал к национальной вражде.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ноябре 2024 года военный самовольно оставил место службы и начал скрываться от правоохранителей. В то же время в соцсетях он активно начал публиковать посты и видеозаписи, в которых призывал к разжиганию межнациональной розни и взаимной ненависти.
По заключению экспертов эти видео признаны содержащими мотивы расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
В декабре 2024 года военнослужащего задержали. В начале 2025 года суд поместил его под стражу с возможностью внесения 122 тыс. гривен залога. Он заплатил залог, но снова начал скрываться.
"ГБР в кратчайшие сроки нашли его на территории Киевской области. Сейчас к нему применена безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее внесенный залог возвращен в пользу государства", - говорится в сообщении.
Фигурант обвиняется в самовольном оставлении места службы и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 5 ст. 407 и ч. 1 ст. 161 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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