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Новости СЗЧ в ВСУ
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Сбежал со службы и призывал к межнациональной розни: будут судить военного из Черниговщины, - ГБР

Будут судить военного в СЗЧ, который призывал к вражде

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Черниговской области, который сбежал со службы и призывал к национальной вражде.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ноябре 2024 года военный самовольно оставил место службы и начал скрываться от правоохранителей. В то же время в соцсетях он активно начал публиковать посты и видеозаписи, в которых призывал к разжиганию межнациональной розни и взаимной ненависти.

По заключению экспертов эти видео признаны содержащими мотивы расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

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В декабре 2024 года военнослужащего задержали. В начале 2025 года суд поместил его под стражу с возможностью внесения 122 тыс. гривен залога. Он заплатил залог, но снова начал скрываться.

"ГБР в кратчайшие сроки нашли его на территории Киевской области. Сейчас к нему применена безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее внесенный залог возвращен в пользу государства", - говорится в сообщении.

Фигурант обвиняется в самовольном оставлении места службы и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 5 ст. 407 и ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор: 

суд (25186) военнослужащие (6237) ГБР (3145) СОЧ (87) Черниговская область (1215)


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Проти якої ж цікаво нааціональності висловлювався???ххто не вгадає??
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01.08.2025 15:19 Ответить
Не виключено що до українців. Серед нас живе багато етнічних росіян, котрих тягне до щєй та лаптєй.
Багато серед них і українських націоналістів, до речі. Але останніх СБУ не арештовуватиме.
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01.08.2025 15:26 Ответить
Наївний ти.. Сбу не арештовує інших
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01.08.2025 16:16 Ответить
Майже преЗЕдента украгінцем називав як мінімум?
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01.08.2025 15:29 Ответить
А ось це вже дійсно вірогідно.
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01.08.2025 15:41 Ответить
Мабуть обурювався відсутністью води в крані, публічно вказуючи на першопричину!
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01.08.2025 16:10 Ответить
Просто саджають за коменти в мережі, точно як на Росії.
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01.08.2025 16:15 Ответить
Про Ізраїль або добре або ніяк.
Писати говорити думати.
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01.08.2025 16:36 Ответить
А можна парочку його постів,щоб самому оцінити їх.Бо довіри до експертиз--нуль Це вже доказано.
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01.08.2025 17:07 Ответить
 
 