Повідомило про підозру правоохоронцю з Харкова, який влаштував ухилянту супровід у ТЦК для зняття з розшуку, - ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції України повідомили про підозру керівнику підрозділу одного з районних правоохоронних органів Харківщини, який за гроші організував для військовозобов’язаного зняття з розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, мешканець Харкова отримав повістку та почав шукати шляхи ухилення від призову. Через своїх знайомих він вийшов на місцевого правоохоронця, який перевірив спеціалізовані бази даних та підтвердив, що його розшукує ТЦК.

Фігурант запевнив, що має необхідні зв’язки та зможе владнати питання за 2 тис. доларів США.

Після отримання грошей правоохоронець організував переведення чоловіка до іншого територіального центру комплектування.

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Через те, що розшукувана особа боялася виходити на вулицю, аби не потрапити на очі працівникам ТЦК, правоохоронець наказав підлеглому супроводжувати його та буквально за руку водити по кабінетах.