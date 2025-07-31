Сообщили о подозрении правоохранителю из Харькова, который устроил уклонисту сопровождение в ТЦК для снятия с розыска, - ГБР

Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции Украины сообщили о подозрении руководителю подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковщины, который за деньги организовал для военнообязанного снятие с розыска.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, житель Харькова получил повестку и начал искать пути уклонения от призыва. Через своих знакомых он вышел на местного правоохранителя, который проверил специализированные базы данных и подтвердил, что его разыскивает ТЦК.

Фигурант заверил, что имеет необходимые связи и сможет решить вопрос за 2 тыс. долларов США.

После получения денег правоохранитель организовал перевод мужчины в другой территориальный центр комплектования.

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Из-за того, что разыскиваемое лицо боялось выходить на улицу, чтобы не попасться на глаза работникам ТЦК, правоохранитель приказал подчиненному сопровождать его и буквально за руку водить по кабинетам.