Вместо возврата долга обещал оформить группу инвалидности: на Хмельнитчине задержан правоохранитель, - ГБР. ФОТОрепортаж
Задержан и сообщено о подозрении правоохранителю из Хмельницкого, который обещал предпринимателю "организовать" группу инвалидности за доплату к существующему долгу.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, правоохранитель расследовал производство, в котором предприниматель был потерпевшим. В процессе общения между мужчинами возникли товарищеские отношения, поэтому чиновник решил одолжить у него 6 тыс. долларов. Однако когда речь зашла о возврате средств, должник предложил предпринимателю вместо денег решить вопрос с его мобилизацией, правда - с доплатой. В целом, как отметил правоохранитель, оформление III группы инвалидности пожизненно сейчас стоит около 14 тыс. долларов.
4 августа 2025 года правоохранитель был задержан "на горячем" во время передачи части оплаты в сумме 4 тыс. долларов.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством такой выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Досудебное расследование продолжается.
В данное время следователи также будут проверять реальность выполнения обещания, которое давал милиционер и возможность совершения подобных действий в пользу других лиц. В ходе досудебного расследования правовая квалификация правонарушения может быть изменена.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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