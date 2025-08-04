Вместо возврата долга обещал оформить группу инвалидности: на Хмельнитчине задержан правоохранитель, - ГБР. ФОТОрепортаж

Задержан и сообщено о подозрении правоохранителю из Хмельницкого, который обещал предпринимателю "организовать" группу инвалидности за доплату к существующему долгу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранитель расследовал производство, в котором предприниматель был потерпевшим. В процессе общения между мужчинами возникли товарищеские отношения, поэтому чиновник решил одолжить у него 6 тыс. долларов. Однако когда речь зашла о возврате средств, должник предложил предпринимателю вместо денег решить вопрос с его мобилизацией, правда - с доплатой. В целом, как отметил правоохранитель, оформление III группы инвалидности пожизненно сейчас стоит около 14 тыс. долларов.

Также читайте: Сообщило о подозрении правоохранителю из Харькова, который устроил уклонисту сопровождение в ТЦК для снятия с розыска, - ГБР

4 августа 2025 года правоохранитель был задержан "на горячем" во время передачи части оплаты в сумме 4 тыс. долларов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством такой выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Читайте: Будут судить военнослужащих ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину на Ривненщине, - ГБР

Досудебное расследование продолжается.

В данное время следователи также будут проверять реальность выполнения обещания, которое давал милиционер и возможность совершения подобных действий в пользу других лиц. В ходе досудебного расследования правовая квалификация правонарушения может быть изменена.

Также смотрите: Фиктивный брак для выезда за границу: в Винницкой области разоблачили "пару", - ГПСУ. ФОТО

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.