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Вместо возврата долга обещал оформить группу инвалидности: на Хмельнитчине задержан правоохранитель, - ГБР. ФОТОрепортаж

Задержан и сообщено о подозрении правоохранителю из Хмельницкого, который обещал предпринимателю "организовать" группу инвалидности за доплату к существующему долгу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранитель расследовал производство, в котором предприниматель был потерпевшим. В процессе общения между мужчинами возникли товарищеские отношения, поэтому чиновник решил одолжить у него 6 тыс. долларов. Однако когда речь зашла о возврате средств, должник предложил предпринимателю вместо денег решить вопрос с его мобилизацией, правда - с доплатой. В целом, как отметил правоохранитель, оформление III группы инвалидности пожизненно сейчас стоит около 14 тыс. долларов.

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Правоохранитель вместо возврата долга обещал оформить группу инвалидности

4 августа 2025 года правоохранитель был задержан "на горячем" во время передачи части оплаты в сумме 4 тыс. долларов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством такой выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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Досудебное расследование продолжается.

Правоохранитель вместо возврата долга обещал оформить группу инвалидности

В данное время следователи также будут проверять реальность выполнения обещания, которое давал милиционер и возможность совершения подобных действий в пользу других лиц. В ходе досудебного расследования правовая квалификация правонарушения может быть изменена.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Правоохранитель вместо возврата долга обещал оформить группу инвалидности

Автор: 

ГБР (3147) инвалидность (184) уклонисты (1018) Хмельницкая область (983)


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Черговий бізнесмєнт, якого у свій час батьки відправили після школи до міліцейськог інституту, із сподіванням, що витрачені кошти колись повернуться!
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04.08.2025 18:32 Ответить
 
 