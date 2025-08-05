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Новини Бойові дії на Харківщині Бої на Сумщині
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РФ активно застосовує авіацію на Сумщині та Харківщині, але не використовує бронетехніку, - ДПСУ

зведення Генштабу

Російські війська продовжують спроби просунутися вглиб території України в районі Сумської та Харківської областей, зокрема на Вовчанському напрямку та біля Строївки.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни активно застосовують авіацію для ударів по прикордонню, але уникають використання броньованої техніки. На лінії кордону діють переважно піхотні групи.

"Ворог не застосовує броньовану техніку ані на напрямку Сумської області, ані по напрямку Харківщини. Варто розуміти, що противник розуміє: ця техніка буде відразу знищена. Окрім того, можливо, її немає в достатній кількості. Або, можливо, ворог зберігає її для якихось подальших дій. Штурмів за допомогою колон броньованої техніки станом на зараз по лінії кордону не спостерігається", - зазначив Демченко.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6286) Сумська область (4097) Харківська область (1420)


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Навідь тупі кацапоїди розуміють, що наші славні ЗСУ знищують кацапську броню навідь на підходах до лінії фронту, тому кацапські шакали використовують ераплани, з яких скидають плануючі бомби.
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05.08.2025 11:49 Відповісти
то, коли ми отримаємо ракети повітря повітря?
агов, гундоса зе!гніда? агов, зелений мародер шмигаль?
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05.08.2025 11:51 Відповісти
А були б в нас ракетки повітря-повітря, що цілять літаки на відстані 200 км, то жодна сушка не підлітала б до наших кордонів, щоб скинути каба. Чим там зєля займається?
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05.08.2025 12:00 Відповісти
Кацапи активно застосовують авіацію бо асфальт преЗедента та золоті унітази Міндіча/Чернишова літаки не збивають...
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05.08.2025 12:02 Відповісти
 
 