РФ активно застосовує авіацію на Сумщині та Харківщині, але не використовує бронетехніку, - ДПСУ

Російські війська продовжують спроби просунутися вглиб території України в районі Сумської та Харківської областей, зокрема на Вовчанському напрямку та біля Строївки.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни активно застосовують авіацію для ударів по прикордонню, але уникають використання броньованої техніки. На лінії кордону діють переважно піхотні групи.

"Ворог не застосовує броньовану техніку ані на напрямку Сумської області, ані по напрямку Харківщини. Варто розуміти, що противник розуміє: ця техніка буде відразу знищена. Окрім того, можливо, її немає в достатній кількості. Або, можливо, ворог зберігає її для якихось подальших дій. Штурмів за допомогою колон броньованої техніки станом на зараз по лінії кордону не спостерігається", - зазначив Демченко.

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