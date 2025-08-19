Росіяни активізувалися в районі Липців, але село залишається під контролем Сил оборони, - ОТУ "Харків"
Російські війська активізувалися в районі села Липці в Харківській області, але Сили оборони України зупинили просунутися ворога.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ОТУ "Харків" Олег Сушинський.
"Бачимо, як росіяни активізувалися в районі Липців. В травні наші підрозділи звільнили лісовий масив на північ від Липців, і тоді агресор зазнав дуже серйозних втрат у живій силі і в бронетехніці", - зазначив він.
За словами речника, наразі ситуація на цій ділянці фронту стабільна.
"Ворога там (район Липців - ред.) було зупинено, просування його там немає", - додав Сушинський.
Він наголосив, що нині Липці залишаються під контролем Сил оборони України.
