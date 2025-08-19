УКР
Росіяни активізувалися в районі Липців, але село залишається під контролем Сил оборони, - ОТУ "Харків"

Ситуація в районі Липців на Харківщині

Російські війська активізувалися в районі села Липці в Харківській області, але Сили оборони України зупинили просунутися ворога.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ОТУ "Харків" Олег Сушинський.

"Бачимо, як росіяни активізувалися в районі Липців. В травні наші підрозділи звільнили лісовий масив на північ від Липців, і тоді агресор зазнав дуже серйозних втрат у живій силі і в бронетехніці", - зазначив він.

За словами речника, наразі ситуація на цій ділянці фронту стабільна.

Також читайте: РФ активно застосовує авіацію на Сумщині та Харківщині, але не використовує бронетехніку, - ДПСУ

"Ворога там (район Липців - ред.) було зупинено, просування його там немає", - додав Сушинський.

Він наголосив, що нині Липці залишаються під контролем Сил оборони України.

бойові дії (4499) Харківська область (1486) Харківський район (524) Липці (17)
Шо там від моєї дачі зосталося?
19.08.2025 17:16 Відповісти
На дачах біля трав'янистого? - є багато навіть цілих... Ну майже. З вікнами само собою сам розумієш. Чи може в малих проходах? Так тут іноді цивільних навіть бачив. Теж по всякому. Чи може на Глибоке глянути?
19.08.2025 18:00 Відповісти
 
 