Рашисты пытались прорваться на Покровском и Новопавловском направлениях, они уничтожены, - ОСГВ "Днепр"
Российские военные пытались осуществить прорыв обороны на Покровском и Новопавловском направлениях, однако не смогли закрепиться, они были уничтожены.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.
"Ситуация следующая: россияне в некоторых населенных пунктах рванули вперед, используя там, в том числе, фильтрацию, когда они просто прошли первую линию украинских позиций, пробежали сквозь нее, не закрепляясь, и пошли себе дальше. В конце концов они (российские оккупанты. - Ред.) на тех территориях, куда зашли, конечно, и получили", - рассказал он.
"Не знаю, можно ли называть это контратакой, или нельзя, с учетом того, что там россиян еще две недели назад не было, а сейчас они прорвались и там погибли", - добавил спикер.
Трегубов отметил, что войска РФ очень активно пытались наступать на некоторых направлениях, однако переоценили собственные силы.
"По состоянию на сейчас, к сожалению, линия соприкосновения именно стратегически еще не продвигается под Донецком, как хотелось бы", - отметил спикер.
Покровское направление, по его словам, остается самым горячим - там более 60 боестолкновений. На Новопавловском - 20, на Лиманском также 20. На других значительно меньше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль