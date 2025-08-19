Рашисты пытались прорваться на Покровском и Новопавловском направлениях, они уничтожены, - ОСГВ "Днепр"

Российские военные пытались осуществить прорыв обороны на Покровском и Новопавловском направлениях, однако не смогли закрепиться, они были уничтожены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Ситуация следующая: россияне в некоторых населенных пунктах рванули вперед, используя там, в том числе, фильтрацию, когда они просто прошли первую линию украинских позиций, пробежали сквозь нее, не закрепляясь, и пошли себе дальше. В конце концов они (российские оккупанты. - Ред.) на тех территориях, куда зашли, конечно, и получили", - рассказал он.

"Не знаю, можно ли называть это контратакой, или нельзя, с учетом того, что там россиян еще две недели назад не было, а сейчас они прорвались и там погибли", - добавил спикер.

Трегубов отметил, что войска РФ очень активно пытались наступать на некоторых направлениях, однако переоценили собственные силы.

"По состоянию на сейчас, к сожалению, линия соприкосновения именно стратегически еще не продвигается под Донецком, как хотелось бы", - отметил спикер.

Покровское направление, по его словам, остается самым горячим - там более 60 боестолкновений. На Новопавловском - 20, на Лиманском также 20. На других значительно меньше.

