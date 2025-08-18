Россияне пытались атаковать Купянск с двух сторон и улучшить тактическое положение на Купянском направлении, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком и Добропольском направлениях украинские защитники отбили попытки врага продвинуться, нанеся оккупантам потери. Наступательных действий на Новопавловском направлении не отмечено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал в лесном массиве возле Волчанска. Также безуспешно вел наступательные действия в направлении Хатнего на Великобурлукском направлении.

На Купянском направлении отбиты попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки и Степной Новоселовки. Попытка вражеской армии атаковать Купянск с обеих сторон оказалась тщетной. Наши защитники дали отпор оккупантам.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Редкодуба, Карповки, Шандриголово, Колодязей, села Коровий Яр и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши оборонительные позиции неподалеку Белой Горы, Александро-Шультино, Плещиевки и в Торецке. Вражеская армия успеха не имела.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск у населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Ивановка, Заповедное и Владимировка. В районе Золотого Колодца продолжаются мероприятия по ликвидации врага.

На Покровском направлении оккупационная армия вела наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области враг атаковал в районе Удачного, Дачного, Молодецкого, Новопавловки и Филиала. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении наступательных действий противника не отмечено.

