Враг оккупировал Ивано-Дарьевку на Северском направлении и Попов Яр на Добропольском, - ОСГВ "Днепр"
На Добропольском направлении российская армия захватила Попов Яр и пытается расширить зону контроля возле Нового Шахово. Не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".
На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске. Противник возобновил наступательные действия в направлении Мелового и Хатнего на Великобурлукском направлении. В поддержку действий своих штурмовых подразделений увеличил применение авиации с применением и использованием управляемых авиабомб.
На Купянском направлении отражены попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Загрызово и Колодязного.
На Лиманском направлении украинские воины дали отпор штурмовым действиям захватчиков у Карповки, Среднего, Шандриголово и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Враг оккупировал Ивано-Дарьевку.
На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Васильевки, Плещиевки и Яблоновки. Все вражеские атаки успеха не имели.
На Добропольском направлении оккупационная армия безуспешно атаковала подразделения наших войск у населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка. Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр. Пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.
На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. За прошедшие сутки отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоэкономическое, Новоукраинка, Зверево. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
На Новопавловском направлении российские оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Филиала, Толстого, Малиевки, Новогеоргиевки, Ольговского и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.
Потери врага
Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Днепр" за 15.08.2025 составляют:
- личного состава - 771;
- танков - 6;
- боевых бронированных машин - 1;
- орудий и минометов - 23;
- реактивных систем залпового огня - 1;
- автомобильной техники - 68;
- специальной техники - 28;
- средства РЭБ - 2;
- пунктов управления БПЛА - 30;
- укрытий - 155;
- складов боеприпасов - 8;
- складов ГСМ - 4.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після того як єрмаківщина влізла в командування ЗСУ.
Вигнали нормальних офіцерів от і маємо
Відтепер, прізвище трамп та путін для Народу України = диктатори та світова наволоч!