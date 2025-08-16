Враг оккупировал Ивано-Дарьевку на Северском направлении и Попов Яр на Добропольском, - ОСГВ "Днепр"

На Добропольском направлении российская армия захватила Попов Яр и пытается расширить зону контроля возле Нового Шахово. Не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске. Противник возобновил наступательные действия в направлении Мелового и Хатнего на Великобурлукском направлении. В поддержку действий своих штурмовых подразделений увеличил применение авиации с применением и использованием управляемых авиабомб.

На Купянском направлении отражены попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Загрызово и Колодязного.

На Лиманском направлении украинские воины дали отпор штурмовым действиям захватчиков у Карповки, Среднего, Шандриголово и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Враг оккупировал Ивано-Дарьевку.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Васильевки, Плещиевки и Яблоновки. Все вражеские атаки успеха не имели.

На Добропольском направлении оккупационная армия безуспешно атаковала подразделения наших войск у населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка. Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр. Пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.

На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. За прошедшие сутки отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоэкономическое, Новоукраинка, Зверево. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

На Новопавловском направлении российские оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Филиала, Толстого, Малиевки, Новогеоргиевки, Ольговского и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.

Потери врага

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Днепр" за 15.08.2025 составляют:

личного состава - 771;

танков - 6;

боевых бронированных машин - 1;

орудий и минометов - 23;

реактивных систем залпового огня - 1;

автомобильной техники - 68;

специальной техники - 28;

средства РЭБ - 2;

пунктов управления БПЛА - 30;

укрытий - 155;

складов боеприпасов - 8;

складов ГСМ - 4.

