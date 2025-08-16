Ворог окупував Івано-Дар’ївку на Сіверському напрямку та Попів Яр на Добропільському, - ОСУВ "Дніпро"

На Добропільському напрямку російська армія захопила Попів Яр та намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового. Не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську. Противник поновив наступальні дії у напрямку Мілового та Хатнього на Великобурлуцькому напрямку. У підтримку дій своїх штурмових підрозділів збільшив застосування авіації із застосуванням і використанням керованих авіабомб.

На Купʼянському напрямку відбито спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Загризового та Колодязного.

На Лиманському напрямку українські воїни дали відсіч штурмовим діям загарбників біля Карпівки, Середнього, Шандриголового та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки. Ворог окупував Івано-Дарʼївку.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Василівки, Плещіївки та Яблунівки. Усі ворожі атаки успіху не мали.

На Добропільському напрямку окупаційна армія безуспішно атакувала підрозділи наших військ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка. Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр. Намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил.

На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Минулої доби відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Новоекономічне, Новоукраїнка, Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного та Дачного. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти зосередили свої атакувальні зусилля в районі Філії, Толстого, Маліївки, Новогеоргіївки, Ольгівського та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" за 15.08.2025 становлять:

особового складу – 771;

танків – 6;

бойових броньованих машин – 1;

гармат і мінометів – 23;

реактивних систем залпового вогню – 1;

автомобільної техніки – 68;

спеціальної техніки – 28;

засоби РЕБ – 2;

пунктів управління БПЛА – 30;

укриттів – 155;

складів боєприпасів – 8;

складів ПММ – 4.

