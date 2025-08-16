39 боестолкновений в сутки. Самые ожесточенные бои - под Покровском и на Новопавловском направлении, - Генштаб. МАПИ

За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Российские войска нанесли более шести тысяч обстрелов и более сотни авиаударов, но потеряли более тысячи солдат, шесть танков и более 150 дронов. Больше всего атак отражено на Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 111 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 213 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6045 обстрелов, из них 98 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5659 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, сбросил 74 управляемых авиабомбы, а также совершил 245 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Домашнее и Фиголовка.

На Купянском направлении произошло пять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодязи, Ямполь, Редкодуб.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано два боеприкосновения в районе Орехово-Василовки и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи Плещиевки, Степановки, Яблоновки и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраинка, Лысовка, Никаноровка и в сторону населенного пункта.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 21 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Мирное, Запорожское, Ольговское.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток враг не предпринимал наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Беллогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, один склад боеприпасов и три артиллерийских системы российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1010 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийских системы, 152 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

