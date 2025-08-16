РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 069 050 человек (+1010 за сутки), 11 112 танков, 31 540 артсистем, 23 135 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Російська армія за добу втратила

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1069050 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1069050 (+1010) человек
  • танков – 11112 (+6) ед
  • боевых бронированных машин – 23135 (+2) ед
  • артиллерийских систем – 31540 (+42) ед
  • РСЗО – 1467 (+0) ед
  • средства ПВО – 1207 (+0) ед
  • самолетов – 422 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51342 (+152)
  • крылатые ракеты – 3558 (+0)
  • корабли/катера – 28 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 58733 (+137)
  • специальная техника – 3942 (+2)

Втрати ворога

+17
Минув 4196 день москальсько-української війни.
189! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня присутня, арта, логістика та спецтехніка файно.
Сукупна арта перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 069 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
16.08.2025 08:20 Ответить
+11
Слишалі?!!!У нас герой СВО ******** федерального суддю відрізам йому член та запхнув йому в рот!!!!
16.08.2025 07:56 Ответить
+10
І що з того? "Злочинець військовий "замочив "злочинця федерального"... Павуки в банці жеруть один одного...
16.08.2025 08:05 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
16.08.2025 07:48 Ответить
Слишалі?!!!У нас герой СВО ******** федерального суддю відрізам йому член та запхнув йому в рот!!!!
16.08.2025 07:56 Ответить
І що з того? "Злочинець військовий "замочив "злочинця федерального"... Павуки в банці жеруть один одного...
16.08.2025 08:05 Ответить
Від павуків в банці ніякої шкоди,а тут зовсім інша сітуйовина...Второпав?
16.08.2025 11:34 Ответить
Чим відрізняється "Хомо сапієнс" від "хомо еректуса"? Наявністю абстрактного мислення... "Павуки в банці" вжиті у непрямому сенсі...
.......................................
16.08.2025 11:41 Ответить
Тобто в банці ********* не два педофіла,абстрактно? Вот ета паварот...І да
16.08.2025 11:57 Ответить
Саме тому я і вважаю тебе ідіотом, і відмовляюсь з тобою спілкуваться, по-серйозному... Ти ж, просто, дрібний паскудник, з комплексом неповноцінності, що пробує "дострибнуть" до серйозного спілкування... Але "інтелехту" не вистаачає... От ти тут і "паскудиш" по-дрібному...
16.08.2025 12:21 Ответить
16.08.2025 08:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.08.2025 09:28 Ответить
16.08.2025 12:05 Ответить
Сатана без емоций спостерігає як менти викручують руки громадянину...
16.08.2025 12:08 Ответить
 
 