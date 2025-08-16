Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 069 050 человек (+1010 за сутки), 11 112 танков, 31 540 артсистем, 23 135 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1069050 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1069050 (+1010) человек
- танков – 11112 (+6) ед
- боевых бронированных машин – 23135 (+2) ед
- артиллерийских систем – 31540 (+42) ед
- РСЗО – 1467 (+0) ед
- средства ПВО – 1207 (+0) ед
- самолетов – 422 (+0) ед
- вертолетов - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51342 (+152)
- крылатые ракеты – 3558 (+0)
- корабли/катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 58733 (+137)
- специальная техника – 3942 (+2)
189! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня присутня, арта, логістика та спецтехніка файно.
Сукупна арта перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 069 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.