Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 069 050 человек (+1010 за сутки), 11 112 танков, 31 540 артсистем, 23 135 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1069050 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1069050 (+1010) человек

танков – 11112 (+6) ед

боевых бронированных машин – 23135 (+2) ед

артиллерийских систем – 31540 (+42) ед

РСЗО – 1467 (+0) ед

средства ПВО – 1207 (+0) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51342 (+152)

крылатые ракеты – 3558 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 58733 (+137)

специальная техника – 3942 (+2)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон-камикадзе рыщет под плитами перекрытия, находит замаскированную позицию оккупантов и уничтожает ее. ВИДЕО