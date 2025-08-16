УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 069 050 осіб (+1010 за добу), 11 112 танків, 31 540 артсистем, 23 135 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російська армія за добу втратила

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 069 050 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб
  • танків – 11112 (+6) од
  • бойових броньованих машин – 23135 (+2) од
  • артилерійських систем – 31540 (+42) од
  • РСЗВ – 1467 (+0) од
  • засоби ППО – 1207 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152)
  • крилаті ракети – 3558 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137)
  • спеціальна техніка – 3942 (+2)

Втрати ворога

Втрати ворога

 




Минув 4196 день москальсько-української війни.
189! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня присутня, арта, логістика та спецтехніка файно.
Сукупна арта перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 069 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.

16.08.2025 08:20

Слишалі?!!!У нас герой СВО ******** федерального суддю відрізам йому член та запхнув йому в рот!!!!

16.08.2025 07:56

І що з того? "Злочинець військовий "замочив "злочинця федерального"... Павуки в банці жеруть один одного...

16.08.2025 08:05
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))

16.08.2025 07:48
Слишалі?!!!У нас герой СВО ******** федерального суддю відрізам йому член та запхнув йому в рот!!!!

16.08.2025 07:56
І що з того? "Злочинець військовий "замочив "злочинця федерального"... Павуки в банці жеруть один одного...

16.08.2025 08:05
Від павуків в банці ніякої шкоди,а тут зовсім інша сітуйовина...Второпав?

16.08.2025 11:34
Чим відрізняється "Хомо сапієнс" від "хомо еректуса"? Наявністю абстрактного мислення... "Павуки в банці" вжиті у непрямому сенсі...
.......................................

16.08.2025 11:41
Тобто в банці ********* не два педофіла,абстрактно? Вот ета паварот...І да

16.08.2025 11:57
Саме тому я і вважаю тебе ідіотом, і відмовляюсь з тобою спілкуваться, по-серйозному... Ти ж, просто, дрібний паскудник, з комплексом неповноцінності, що пробує "дострибнуть" до серйозного спілкування... Але "інтелехту" не вистаачає... От ти тут і "паскудиш" по-дрібному...

16.08.2025 12:21

16.08.2025 08:20

16.08.2025 08:22
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!

16.08.2025 09:28

16.08.2025 12:05
Сатана без емоций спостерігає як менти викручують руки громадянину...

16.08.2025 12:08
 
 