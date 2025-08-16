Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 069 050 осіб (+1010 за добу), 11 112 танків, 31 540 артсистем, 23 135 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 069 050 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб
- танків – 11112 (+6) од
- бойових броньованих машин – 23135 (+2) од
- артилерійських систем – 31540 (+42) од
- РСЗВ – 1467 (+0) од
- засоби ППО – 1207 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137)
- спеціальна техніка – 3942 (+2)
189! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня присутня, арта, логістика та спецтехніка файно.
Сукупна арта перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 069 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.