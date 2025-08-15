Враг 35 раз атаковал на Покровском направлении, уничтожено 172 оккупанта, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 97 боевых столкновений.

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 77 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 133 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1 568 дронов-камикадзе и осуществили около 4 000 обстрелов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы, а также совершил 165 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении агрессор дважды пытался идти вперед в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. Украинские защитники успешно остановили вражеские атаки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодязи, Ямполь, Григорьевка. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении наши защитники отбили пять атак оккупационных войск вблизи Григорьевки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Сиверска. До сих пор не утихает одно боестолкновение.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили атаку противника в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении россияне шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Плещиевки, Степановки, Яблоневки и Русина Яра.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка. До сих пор продолжаются два боевые столкновения. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 172 оккупанта, из них 132 - безвозвратно. Также уничтожено семь автомобилей, четыре мотоцикла, 106 беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Новопавловском направлении враг двенадцать раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.