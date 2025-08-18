Росіяни намагалися атакувати Куп’янськ з двох боків та покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"
На Південно-Слобожанському, Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Добропільському напрямках українські захисники відбили спроби ворога просунутися, завдавши окупантам втрат. Наступальних дій на Новопавлівському напрямку не відзначено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".
На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував у лісовому масиві біля Вовчанська. Також безуспішно вів наступальні дії у напрямку Хатнього на Великобурлуцькому напрямку.
На Купʼянському напрямку відбито спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки та Степової Новоселівки. Спроба ворожої армії атакувати Купʼянськ з обох боків виявилася марною. Наші захисники Дали відсіч окупантам.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Рідкодуба, Карпівки, Шандриголового, Колодязів, села Коровій Яр та у Серебрянському лісництві.
На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки та Федорівки.
На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші оборонні позиції неподалік Білої Гори, Олександро-Шультиного, Плещіївки та у Торецьку. Ворожа армія успіху не мала.
На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Іванівка, Заповідне та Володимирівка. У районі Золотого Колодязя тривають заходи щодо ліквідації ворога.
На Покровському напрямку окупаційна армія вела наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Новоекономічне, Лисівка, Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області ворог атакував у районі Удачного, Дачного, Молодецького, Новопавлівки та Філії. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.
На Новопавлівському напрямку наступальних дій противника не відмічено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль