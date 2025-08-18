Росіяни намагалися атакувати Куп’янськ з двох боків та покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському, Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Добропільському напрямках українські захисники відбили спроби ворога просунутися, завдавши окупантам втрат. Наступальних дій на Новопавлівському напрямку не відзначено.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував у лісовому масиві біля Вовчанська. Також безуспішно вів наступальні дії у напрямку Хатнього на Великобурлуцькому напрямку.

На Купʼянському напрямку відбито спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки та Степової Новоселівки. Спроба ворожої армії атакувати Купʼянськ з обох боків виявилася марною. Наші захисники Дали відсіч окупантам.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Рідкодуба, Карпівки, Шандриголового, Колодязів, села Коровій Яр та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки та Федорівки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші оборонні позиції неподалік Білої Гори, Олександро-Шультиного, Плещіївки та у Торецьку. Ворожа армія успіху не мала.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Іванівка, Заповідне та Володимирівка. У районі Золотого Колодязя тривають заходи щодо ліквідації ворога.

На Покровському напрямку окупаційна армія вела наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Новоекономічне, Лисівка, Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області ворог атакував у районі Удачного, Дачного, Молодецького, Новопавлівки та Філії. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку наступальних дій противника не відмічено.

