Ворог не полишає спроб увійти у Куп’янськ та заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, - ОСУВ "Дніпро"

Сили оборони зірвали наступальні дії російських загарбників на Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Купʼянському напрямку нівельовано спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Радьківки, Калинового, Голубівки, Лимана Першого та Колодязного. Ворог не полишає спроб і намагань увійти у Купʼянськ, за добу зафіксовано щонайменше одинадцять атак. Знищено два танки та три бронемашини ворога. Втрат наших позицій не допущено.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Ставків, Карпівки, Середнього, Шандриголового та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки та Серебрянки.

На Торецькому напрямку штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Диліївки, Плещіївки та Катеринівки. Успіху ворожі сили не мали.

На Добропільському напрямку противник безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Володимирівка, Полтавка та Нове Шахове.

На Покровському напрямку окупаційна армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Промінь, Чунишине, Новоекономічне, Лисівка, Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області ворог атакував у районі Удачного, Новопавлівки, Філії та Горіхового. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Ялти, Андріївки-Клевцового, Воскресенки, Маліївки, Новомиколаївки, Тернового та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці.