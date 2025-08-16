УКР
Новини Бої на сході України
Другу добу поспіль маємо успіхи на напрямку Добропілля та Покровська. Очікуємо посилення російського тиску на фронті, - Зеленський заслухав доповідь Сирського

Сьогодні, 16 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, йшлося про фронт, захист позицій і актуальну інформацію про наміри та пересування російської армії.

"Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська.

Також читайте: Від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку, - 1 корпус НГУ "Азов"

Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - наголошує глава держави.

За його словами, наразі триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є також важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими.

Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Зеленський висловив вдячність усім воїнам за стійкість.

"Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами. Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу.

Також читайте: ОСУВ "Дніпро" про ситуацію біля Добропілля: Малі піхотні групи ворога заблоковані, їх знищують

Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України", - резюмує глава держави.

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

В "Азові" заявили, що від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку.

Зеленський Володимир (25118) Донецька область (9325) бойові дії (4480) Сирський Олександр (711) Покровськ (776) Покровський район (901) Добропілля (67)
Топ коментарі
+8
Зеля та сирський просрали фронт, підсилення ЗСУ, військово-промисловий комплекс.
Оці два нелюди зі своїм оточенням просирають Україну в угоду пуйлу.
показати весь коментар
16.08.2025 16:09 Відповісти
+6
Основну роботу робила 93-я. Як завжди.
показати весь коментар
16.08.2025 15:49 Відповісти
+5
ну це такий триндьож..

Марафон марафон
Пропаганди чемпіон!
Марафон марафон!
Патріота раціон
показати весь коментар
16.08.2025 15:53 Відповісти
Кинули наші найкращі війська.
показати весь коментар
16.08.2025 15:46 Відповісти
а всі інші, зброд на м'ясо?
показати весь коментар
16.08.2025 15:53 Відповісти
Ти мабуть там?
Ні. Ото не *****
показати весь коментар
16.08.2025 17:00 Відповісти
дякуємо Азову!
показати весь коментар
16.08.2025 15:46 Відповісти
Основну роботу робила 93-я. Як завжди.
показати весь коментар
16.08.2025 15:49 Відповісти
тобто, коли всі інші, ціною життя встояли, заходить азов?
так, зараз воюють?
любимчики і м'ясо?
показати весь коментар
16.08.2025 15:55 Відповісти
Від слова Азов цапи з жахом втікають без бою
показати весь коментар
16.08.2025 17:20 Відповісти
оооо....
зе!поц обожнює сирського чєго ізволітє.
сирській вміє порадувати начальніка!
ти начальнік, я дурак!
показати весь коментар
16.08.2025 15:52 Відповісти
Ось в цьому вся суть. Жваві доповіді "навєрх". Але хіба квартальний гопнік цим переймається?
показати весь коментар
16.08.2025 16:05 Відповісти
я, плекаю надію на осінь!
осінь, сезон революцій в україні!
вже назріло, та перезріло!
студенти з матюкливими картонками, не дадуть збрехати!
показати весь коментар
16.08.2025 16:15 Відповісти
ну це такий триндьож..

Марафон марафон
Пропаганди чемпіон!
Марафон марафон!
Патріота раціон
показати весь коментар
16.08.2025 15:53 Відповісти
"Другу добу поспіль маємо успіхи на напрямку Добропілля та Покровська.- Зеленський заслухав доповідь Сирського"

Це про ці "успіхи" він доповів:
"Ворог окупував Попів Яр на Добропільському напрямку."
показати весь коментар
16.08.2025 15:54 Відповісти
Про оккупацию этого Яра еще неделю назад здесь же на цензоре инфа была
показати весь коментар
16.08.2025 16:40 Відповісти
Саме так. Від Діп Стейт. Нарешті офіціально це визнали. Як завжди, з затримкою на 10 днів. Не зрозуміло тільки, навіщо ця брехня і приховування реальності від офіційних органів? Щоб ще більше підірвати довіру, якої і так давно нема?
показати весь коментар
16.08.2025 16:59 Відповісти
Прорвемся! - а там дивись коаліція Могучих набалакається і допоможе чимось більш дієвим
показати весь коментар
16.08.2025 16:02 Відповісти
Краще б спитав у творожнікова,чому сзч збільшилося в рази? Може щось не так з командуванням? Може сирку час йти нах?
показати весь коментар
16.08.2025 16:02 Відповісти
А може разом з зЄ і дЄ, хором ефективно-дефективних
показати весь коментар
16.08.2025 16:21 Відповісти
сзч і сирок це вже синоніми.
показати весь коментар
16.08.2025 16:23 Відповісти
Зеля та сирський просрали фронт, підсилення ЗСУ, військово-промисловий комплекс.
Оці два нелюди зі своїм оточенням просирають Україну в угоду пуйлу.
показати весь коментар
16.08.2025 16:09 Відповісти
Під Добропіллям помилки сирського, саботаж земленського і зраду штабних крис тушать кров'ю солдат
показати весь коментар
16.08.2025 16:21 Відповісти
Два мерзотники: іудей і кацап, що ведуть Україну і Армію на погибель.
показати весь коментар
16.08.2025 16:36 Відповісти
Що, під Покровськом побили цапів? Це Сирський з зєлєю і єрмакою недоглядили....
показати весь коментар
16.08.2025 16:52 Відповісти
Якщо б вчасно укріпили резервами, не довелось би тепер з нір виковирювати ворога і втрачати наших захисників.
показати весь коментар
16.08.2025 16:59 Відповісти
 
 