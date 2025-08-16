Другу добу поспіль маємо успіхи на напрямку Добропілля та Покровська. Очікуємо посилення російського тиску на фронті, - Зеленський заслухав доповідь Сирського

Сьогодні, 16 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, йшлося про фронт, захист позицій і актуальну інформацію про наміри та пересування російської армії.

"Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська.

Також читайте: Від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку, - 1 корпус НГУ "Азов"

Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - наголошує глава держави.

За його словами, наразі триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є також важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими.

Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Зеленський висловив вдячність усім воїнам за стійкість.

"Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами. Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу.

Також читайте: ОСУВ "Дніпро" про ситуацію біля Добропілля: Малі піхотні групи ворога заблоковані, їх знищують

Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України", - резюмує глава держави.

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

В "Азові" заявили, що від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку.