Другу добу поспіль маємо успіхи на напрямку Добропілля та Покровська. Очікуємо посилення російського тиску на фронті, - Зеленський заслухав доповідь Сирського
Сьогодні, 16 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, як зазначається, йшлося про фронт, захист позицій і актуальну інформацію про наміри та пересування російської армії.
"Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська.
Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - наголошує глава держави.
За його словами, наразі триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є також важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими.
Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Зеленський висловив вдячність усім воїнам за стійкість.
"Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами. Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу.
Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України", - резюмує глава держави.
Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".
Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.
В "Азові" заявили, що від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні. Ото не *****
так, зараз воюють?
любимчики і м'ясо?
зе!поц обожнює сирського чєго ізволітє.
сирській вміє порадувати начальніка!
ти начальнік, я дурак!
осінь, сезон революцій в україні!
вже назріло, та перезріло!
студенти з матюкливими картонками, не дадуть збрехати!
Марафон марафон
Пропаганди чемпіон!
Марафон марафон!
Патріота раціон
Це про ці "успіхи" він доповів:
"Ворог окупував Попів Яр на Добропільському напрямку."
Оці два нелюди зі своїм оточенням просирають Україну в угоду пуйлу.