ОСУВ "Дніпро" про ситуацію біля Добропілля: Малі піхотні групи ворога заблоковані, їх знищують

Невеликі групи окупантів, яким вдалося просунутися біля Добропілля на Покровському напрямку, наразі заблоковані. Сили оборони працюють над їхньою ліквідацією.

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Трегубов зазначив, що не варто ні применшувати, ні перебільшувати загрозу.

"Цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян", - пояснив Трегубов.

За його словами, причиною просування ворога стала нестача особового складу в українських підрозділах. Він зазначив, що там не було танків, лише кілька малих піхотних груп.

Трегубов зазначив, що вони просочилися повз українські позиції

"Сталось це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити й знищити", - додав речник.

Також читайте: Ситуація в напрямку Добропілля погіршується, ворог знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, - DeepState

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.