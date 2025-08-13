УКР
ОСУВ "Дніпро" про ситуацію біля Добропілля: Малі піхотні групи ворога заблоковані, їх знищують

окупанти під Добропіллям

Невеликі групи окупантів, яким вдалося просунутися біля Добропілля на Покровському напрямку, наразі заблоковані. Сили оборони працюють над їхньою ліквідацією.

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Трегубов зазначив, що не варто ні применшувати, ні перебільшувати загрозу.

"Цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян", - пояснив Трегубов.

За його словами, причиною просування ворога стала нестача особового складу в українських підрозділах. Він зазначив, що там не було танків, лише кілька малих піхотних груп.

Трегубов зазначив, що вони просочилися повз українські позиції

"Сталось це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити й знищити", - додав речник.

Також читайте: Ситуація в напрямку Добропілля погіршується, ворог знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, - DeepState

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

Донецька область (9295) Покровський район (885) Добропілля (63) ОСУВ Дніпро (9)


Так само як кожен день вільно як птахи над прикордонними областями літають розвідники кацапів і ніхто не турбує їх політ.
Як ценазивається і чому так відбувається?
Хто саме не дає наказ їх збивати?
А потім гинуть люди в Чернігівській, Сумській, Херсонській.....областях.
Це, що очільники ова бикують?
13.08.2025 14:08 Відповісти
+3
Це добре - а то проходить 10 - 20 кацапів на 1 - 2 км - ми ніяких дій шоб знищити цю жменю орків - вони запускають по їх маршруту пару сотень і все - пишіть письма!
13.08.2025 13:41 Відповісти
+2
Годі панькатися з ухилянтами. Військо потребує негайного поповнення особовим складом.
13.08.2025 13:58 Відповісти
Потрібні Гепарди чи ше шось сильніше - бо кацапи вже навчились літати на висоті - 4 - 8 км з кулемета їх не дістанеш
13.08.2025 14:14 Відповісти
На сторінці Стерненка, він стверджує, що це відговорки і навіть показує відео як дрони, які він поставляє у військо на раз розправляються з усіма видами дронів і на будь якій висоті. Я йому вірю.
13.08.2025 14:20 Відповісти
Так таких дронів які всім дронам дрони - мало - як в кацапів реактивних - які можуть 500 км час пиляти
13.08.2025 14:24 Відповісти
Так. Цієї х..і все більше( не знаю чи є щось подібне в нас, але враження, що не має.
13.08.2025 14:42 Відповісти
А скільки ось- ці гімнокомандуючі в перші роки війни умисно винищували бойові патріотично налаштовані підрозділи,тепер шукають відмазки- зрадницькі гниди
13.08.2025 13:43 Відповісти
Сам хоч в арміі?
13.08.2025 14:30 Відповісти
 
 