ОСГВ "Днепр" о ситуации у Доброполья: Малые пехотные группы врага заблокированы, их уничтожают

Небольшие группы оккупантов, которым удалось продвинуться возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас заблокированы. Силы обороны работают над их ликвидацией.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Трегубов отметил, что не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать угрозу.

"Этот выступ на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян", - пояснил Трегубов.

По его словам, причиной продвижения врага стала нехватка личного состава в украинских подразделениях. Он отметил, что там не было танков, лишь несколько малых пехотных групп.

Трегубов отметил, что они просочились мимо украинских позиций

"Произошло это потому, что там не хватало людей. То есть, на момент продвижения россиян мы имели недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить", - добавил спикер.

Ранее в ОСГВ "Днепр" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная х**ня. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.