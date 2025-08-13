РУС
ОСГВ "Днепр" о ситуации у Доброполья: Малые пехотные группы врага заблокированы, их уничтожают

оккупанты под Добропольем

Небольшие группы оккупантов, которым удалось продвинуться возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас заблокированы. Силы обороны работают над их ликвидацией.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Трегубов отметил, что не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать угрозу.

"Этот выступ на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян", - пояснил Трегубов.

По его словам, причиной продвижения врага стала нехватка личного состава в украинских подразделениях. Он отметил, что там не было танков, лишь несколько малых пехотных групп.

Трегубов отметил, что они просочились мимо украинских позиций

"Произошло это потому, что там не хватало людей. То есть, на момент продвижения россиян мы имели недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить", - добавил спикер.

Также читайте: Ситуация в направлении Доброполья ухудшается, враг найдя бреши в обороне, проникает в глубину, - DeepState

Ранее в ОСГВ "Днепр" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная х**ня. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Донецкая область (10478) Покровский район (876) Доброполье (62) ОСГВ Днепр (9)


Це добре - а то проходить 10 - 20 кацапів на 1 - 2 км - ми ніяких дій шоб знищити цю жменю орків - вони запускають по їх маршруту пару сотень і все - пишіть письма!
показать весь комментарий
13.08.2025 13:41 Ответить
Так само як кожен день вільно як птахи над прикордонними областями літають розвідники кацапів і ніхто не турбує їх політ.
Як ценазивається і чому так відбувається?
Хто саме не дає наказ їх збивати?
А потім гинуть люди в Чернігівській, Сумській, Херсонській.....областях.
Це, що очільники ова бикують?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:08 Ответить
Потрібні Гепарди чи ше шось сильніше - бо кацапи вже навчились літати на висоті - 4 - 8 км з кулемета їх не дістанеш
показать весь комментарий
13.08.2025 14:14 Ответить
На сторінці Стерненка, він стверджує, що це відговорки і навіть показує відео як дрони, які він поставляє у військо на раз розправляються з усіма видами дронів і на будь якій висоті. Я йому вірю.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:20 Ответить
Так таких дронів які всім дронам дрони - мало - як в кацапів реактивних - які можуть 500 км час пиляти
показать весь комментарий
13.08.2025 14:24 Ответить
А скільки ось- ці гімнокомандуючі в перші роки війни умисно винищували бойові патріотично налаштовані підрозділи,тепер шукають відмазки- зрадницькі гниди
показать весь комментарий
13.08.2025 13:43 Ответить
Годі панькатися з ухилянтами. Військо потребує негайного поповнення особовим складом.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:58 Ответить
 
 