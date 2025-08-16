РУС
Новости Бои на востоке Украины
Вторые сутки подряд имеем успехи на направлении Доброполья и Покровска. Ожидаем усиления российского давления на фронте, - Зеленский заслушал доклад Сырского.

Сегодня, 16 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, речь шла о фронте, защите позиций и актуальной информации о намерениях и передвижениях российской армии.

"Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области - на направлении Доброполья и Покровска.

В частности, хочу отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечает глава государства.

По его словам, сейчас продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Есть также важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными.

Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Зеленский выразил благодарность всем воинам за стойкость.

"Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость России, предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами. Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать - если надо, то и асимметрично. Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу.

Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые выполняют боевые задачи и уничтожают оккупантов именно так, как нужно для уверенности Украины", - резюмирует глава государства.

Ранее в ОСУВ "Днепр" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

В "Азове" заявили, что от оккупантов зачищено 6 сел на Добропольском направлении.

Зеленский Владимир (21582) Донецкая область (10506) боевые действия (4725) Александр Сырский (686) Покровск (744) Покровский район (893) Доброполье (66)
+7
Зеля та сирський просрали фронт, підсилення ЗСУ, військово-промисловий комплекс.
Оці два нелюди зі своїм оточенням просирають Україну в угоду пуйлу.
16.08.2025 16:09 Ответить
+6
Основну роботу робила 93-я. Як завжди.
16.08.2025 15:49 Ответить
+5
ну це такий триндьож..

Марафон марафон
Пропаганди чемпіон!
Марафон марафон!
Патріота раціон
16.08.2025 15:53 Ответить
Кинули наші найкращі війська.
16.08.2025 15:46 Ответить
а всі інші, зброд на м'ясо?
16.08.2025 15:53 Ответить
Ти мабуть там?
Ні. Ото не *****
16.08.2025 17:00 Ответить
дякуємо Азову!
16.08.2025 15:46 Ответить
Основну роботу робила 93-я. Як завжди.
16.08.2025 15:49 Ответить
тобто, коли всі інші, ціною життя встояли, заходить азов?
так, зараз воюють?
любимчики і м'ясо?
16.08.2025 15:55 Ответить
Від слова Азов цапи з жахом втікають без бою
16.08.2025 17:20 Ответить
оооо....
зе!поц обожнює сирського чєго ізволітє.
сирській вміє порадувати начальніка!
ти начальнік, я дурак!
16.08.2025 15:52 Ответить
Ось в цьому вся суть. Жваві доповіді "навєрх". Але хіба квартальний гопнік цим переймається?
16.08.2025 16:05 Ответить
я, плекаю надію на осінь!
осінь, сезон революцій в україні!
вже назріло, та перезріло!
студенти з матюкливими картонками, не дадуть збрехати!
16.08.2025 16:15 Ответить
ну це такий триндьож..

Марафон марафон
Пропаганди чемпіон!
Марафон марафон!
Патріота раціон
16.08.2025 15:53 Ответить
"Другу добу поспіль маємо успіхи на напрямку Добропілля та Покровська.- Зеленський заслухав доповідь Сирського"

Це про ці "успіхи" він доповів:
"Ворог окупував Попів Яр на Добропільському напрямку."
16.08.2025 15:54 Ответить
Про оккупацию этого Яра еще неделю назад здесь же на цензоре инфа была
показать весь комментарий
Саме так. Від Діп Стейт. Нарешті офіціально це визнали. Як завжди, з затримкою на 10 днів. Не зрозуміло тільки, навіщо ця брехня і приховування реальності від офіційних органів? Щоб ще більше підірвати довіру, якої і так давно нема?
16.08.2025 16:59 Ответить
Прорвемся! - а там дивись коаліція Могучих набалакається і допоможе чимось більш дієвим
16.08.2025 16:02 Ответить
Краще б спитав у творожнікова,чому сзч збільшилося в рази? Може щось не так з командуванням? Може сирку час йти нах?
16.08.2025 16:02 Ответить
А може разом з зЄ і дЄ, хором ефективно-дефективних
16.08.2025 16:21 Ответить
сзч і сирок це вже синоніми.
16.08.2025 16:23 Ответить
Зеля та сирський просрали фронт, підсилення ЗСУ, військово-промисловий комплекс.
Оці два нелюди зі своїм оточенням просирають Україну в угоду пуйлу.
16.08.2025 16:09 Ответить
Під Добропіллям помилки сирського, саботаж земленського і зраду штабних крис тушать кров'ю солдат
16.08.2025 16:21 Ответить
Два мерзотники: іудей і кацап, що ведуть Україну і Армію на погибель.
16.08.2025 16:36 Ответить
Що, під Покровськом побили цапів? Це Сирський з зєлєю і єрмакою недоглядили....
16.08.2025 16:52 Ответить
Якщо б вчасно укріпили резервами, не довелось би тепер з нір виковирювати ворога і втрачати наших захисників.
16.08.2025 16:59 Ответить
 
 