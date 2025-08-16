Вторые сутки подряд имеем успехи на направлении Доброполья и Покровска. Ожидаем усиления российского давления на фронте, - Зеленский заслушал доклад Сырского.

Сегодня, 16 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, речь шла о фронте, защите позиций и актуальной информации о намерениях и передвижениях российской армии.

"Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области - на направлении Доброполья и Покровска.

В частности, хочу отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечает глава государства.

По его словам, сейчас продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Есть также важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными.

Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Зеленский выразил благодарность всем воинам за стойкость.

"Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость России, предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами. Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать - если надо, то и асимметрично. Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу.

Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые выполняют боевые задачи и уничтожают оккупантов именно так, как нужно для уверенности Украины", - резюмирует глава государства.

Ранее в ОСУВ "Днепр" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

В "Азове" заявили, что от оккупантов зачищено 6 сел на Добропольском направлении.