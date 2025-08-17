Враг не оставляет попыток войти в Купянск и заблокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, - ОСГВ "Днепр".

Силы обороны сорвали наступательные действия российских захватчиков на Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".

На Купянском направлении нивелированы попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Радьковки, Калиново, Голубовки, Лимана Первого и Колодязного. Враг не оставляет попыток и попыток войти в Купянск, за сутки зафиксировано не менее одиннадцати атак. Уничтожено два танка и три бронемашины врага. Потерь наших позиций не допущено.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Ставков, Карповки, Среднего, Шандриголово и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки и Серебрянки.

На Торецком направлении штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Дилиевки, Плещиевки и Катериновки. Успеха вражеские силы не имели.

На Добропольском направлении противник безуспешно атаковал подразделения наших войск возле населенных пунктов Владимировка, Полтавка и Новое Шахово.

На Покровском направлении оккупационная армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Проминь, Чунишино, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области враг атаковал в районе Удачного, Новопавловки, Филии и Орехового. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Ялты, Андреевки-Клевцово, Воскресенки, Малиевки, Новониколаевки, Тернового и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление, не считаясь с потерями в живой силе и технике.