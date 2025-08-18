РУС
Новости Донетчина
Силы обороны добиваются успехов на нескольких направлениях, россияне сдаются в плен, - Генштаб ВСУ

Что происходит на фронте ВСУ добиваются успехов на нескольких направлениях

Силы обороны Украины достигли успехов на нескольких направлениях фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"С 4 по 17 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодязь", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 августа российские оккупанты безвозвратно потеряли 984 военных, ранены 355 оккупантов, в плен взято 37 захватчиков.

"За указанный период уничтожено и повреждено 11 танков российских оккупантов, 8 боевых бронированных машин, 112 единиц авто- и мототехники, одну РСЗО, 22 пушки и 106 БпЛА различных типов. Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области, продолжается.

Оккупанты продолжают сдаваться. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны взяли в плен 7 российских военнослужащих. Также на прошлой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск", - отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки в результате активных действий украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях и закрепились на позициях.

