Сили оборони мають успіхи на декількох напрямках, росіяни здаються в полон, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України досягли успіхів на декількох напрямках фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Із 4 по 17 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - йдеться в повідомленні.

Станом на 17 серпня російські окупанти безповоротно втратили 984 військових, поранено 355 окупантів, у полон взято 37 загарбників.

Також читайте: Росія готує активні наступи на Покровському та Запорізькому напрямках, - Сирський

"За вказаний період знищено та пошкоджено 11 танків російських окупантів, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів. Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується.



Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців. Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ", - зазначили у Генштабі.

Минулої доби внаслідок активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях.

Читайте: Армія РФ застосовує на Покровському напрямку тактику "тисячі порізів": наступає на широкому фронті малими штурмовими групами, - Сирський