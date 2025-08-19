Рашисти намагалися прорватися на Покровському і Новопавлівському напрямках, їх знищено, - ОСУВ "Дніпро"

Російські військові намагалися здійснити прорив оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках, проте не змогли закріпитися, їх було знищено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Ситуація наступна: росіяни в деяких населених пунктах рвонули вперед, використовуючи там, в тому числі, фільтрацію, коли вони просто пройшли першу лінію українських позицій, пробігли крізь неї, не закріпляючись, і пішли собі далі. Зрештою вони (російські окупанти. - Ред.) на тих територіях, куди зайшли, звісно, і отримали", - розповів він.

"Не знаю, чи можна називати це контратакою, чи не можна, з урахуванням того, що там росіян ще два тижні тому не було, а зараз вони прорвалися і там загинули", - додав речник.

Трегубов наголосив, що війська РФ дуже активно намагалися наступати на деяких напрямках, проте переоцінили власні сили.

"Станом на зараз, на жаль, лінія зіткнення саме стратегічно ще не просувається під Донецьком, як хотілося б", - зазначив речник.

Покровський напрямок, за його словами, залишається найгарячішим - там понад 60 боєзіткнень. На Новопавлівському - 20, на Лиманському також 20. На інших значно менше.

