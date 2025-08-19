Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 071 780 человек (+890 за сутки), 11 118 танков, 31 698 артсистем, 23 148 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 071 780 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1071780 (+890) человек

танков - 11118 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23148 (+0) ед

артиллерийских систем - 31698 (+66) ед

РСЗО / MLRS - 1470 (+1) ед

средства ПВО - 1208 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51894 (+209)

крылатые ракеты - 3558 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 59060 (+123)

специальная техника - 3943 (+1)

