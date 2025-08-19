РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 071 780 человек (+890 за сутки), 11 118 танков, 31 698 артсистем, 23 148 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 071 780 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1071780 (+890) человек

танков - 11118 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23148 (+0) ед

артиллерийских систем - 31698 (+66) ед

РСЗО / MLRS - 1470 (+1) ед

средства ПВО - 1208 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51894 (+209)

крылатые ракеты - 3558 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 59060 (+123)

специальная техника - 3943 (+1)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг 52 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежено 150 оккупантов, - Генштаб

Потери врага 18 августа

+13
Виходить те, що версія про відсутність у кацапів важкої броньованої техніки, "имеет место быть". Літо, в наших умовах - найкращий час для наступу, закінчується, а на фронті - "школа танцев Соломона Пляра", практично без масового застосування бронесил... Іде війна піхоти... Невже "понти" у "кремлёвских" переважили здоровий глузд, остаточно? З чим же вони будуть захищать від китайців, Сибір і Далекий схід? Техніку звідти перекинули для війни, в Україну, а сили ППО виставили для оборони об"єктів, від наших БПЛА дальньої дії... А людський контингент викачали, в першу чергу, саме з Сибіру... Надіються на "парядачность" китайців? Так у тих політика зрозуміла - поставлять побільше техніки та обладнання військового призначення, щоб максимально вимотать обидві сторони... І головне в цьому - не України, а саме Росії... Яблуко сорту "Сибір і Далекий Схід", зріє все більше, і китайська панда чекає, коли воно впаде само, прямо в рот...
19.08.2025 07:27 Ответить
+7
Минув 4199 день москальсько-української війни.
191! одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика файно.
Логістика перевалила за 59000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 071 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
19.08.2025 08:37 Ответить
+5
Та не "щось", а конкретна проблема - "Неабъятные закрома Великай Рассии исчерпываются"... Вже гонять техніку, на якій ще навіть не ми, а наші батьки, служили... Батько мій на початку 60-х, служив у Кенігсберзі. Так розказував, що у них на озброєнні (а вони вважалися "військами першого удару"), були БТР-50 і ГТС! А ці БТР почали з"являться, зараз, на фронті... (Сам не бачив - хлопці казали...)
19.08.2025 08:07 Ответить
Це рекорд по броні? 🤔
показать весь комментарий
Ні.
показать весь комментарий
Це вдруге за всю війну коли за добу повна відсутність броні, вперше було 12.01.2023.
показать весь комментарий
Падає потужність але утилізація московського лайна триває!
показать весь комментарий
То так, щось з металобрухтом та фаршем в московитів проблемно !!))
показать весь комментарий
Не щось, а фсьо!

Ситуація з бронетехнікою в засрашинців була передбачена уважними людьми ще на початку року: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 :

"...До другої половини 2025 року танки в «задовільному стані», придатні для більш-менш швидкого відновлення, вичерпаються. Залишаться одиниці, які потребуватимуть фактичного відновлення з нуля, тобто відповідних фінансових та часових витрат."

Почитайте статтю. Там все написано - і про виробництво, і про бази зберігання, і про причини відсутності техніки.
19.08.2025 08:49 Ответить
На останок потрібно максимальне знищення орків. Слава Україні !
показать весь комментарий
Героям. слава!!
показать весь комментарий
Минув 4199 день москальсько-української війни.
191! одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика файно.
Логістика перевалила за 59000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 071 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
19.08.2025 08:37 Ответить
Крилаті ракети з початку серпня 7 одиниць, червень 168, липень 115 - брови вже не підіймаються, така ж імпотенція як і з бронею
показать весь комментарий
За липень-серпень була низка ударів по ключовим заводам, а також по логістиці тощо. Тож темпи виробництва та постачання - відчутно впали. Це не означає "нуль", це означає - частково іде "накопичення", частково відмова постачання. СОУ вдалося "довгою рукою" трішки розвалити налагоджені канали.
показать весь комментарий
