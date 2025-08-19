Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 071 780 человек (+890 за сутки), 11 118 танков, 31 698 артсистем, 23 148 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 071 780 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1071780 (+890) человек
танков - 11118 (+0) ед
боевых бронированных машин - 23148 (+0) ед
артиллерийских систем - 31698 (+66) ед
РСЗО / MLRS - 1470 (+1) ед
средства ПВО - 1208 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 51894 (+209)
крылатые ракеты - 3558 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 59060 (+123)
специальная техника - 3943 (+1)
Ситуація з бронетехнікою в засрашинців була передбачена уважними людьми ще на початку року: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 :
"...До другої половини 2025 року танки в «задовільному стані», придатні для більш-менш швидкого відновлення, вичерпаються. Залишаться одиниці, які потребуватимуть фактичного відновлення з нуля, тобто відповідних фінансових та часових витрат."
Почитайте статтю. Там все написано - і про виробництво, і про бази зберігання, і про причини відсутності техніки.
191! одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика файно.
Логістика перевалила за 59000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 071 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.