Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 071 780 осіб (+890 за добу), 11 118 танків, 31 698 артсистем, 23 148 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 071 780 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1071780 (+890) осіб
танків – 11118 (+0) од
бойових броньованих машин – 23148 (+0) од
артилерійських систем – 31698 (+66) од
РСЗВ / MLRS – 1470 (+1) од
засоби ППО – 1208 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209)
крилаті ракети – 3558 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 59060 (+123)
спеціальна техніка – 3943 (+1)
