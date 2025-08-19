УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 071 780 осіб (+890 за добу), 11 118 танків, 31 698 артсистем, 23 148 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 071 780 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1071780 (+890) осіб

танків  – 11118 (+0) од

бойових броньованих машин – 23148 (+0) од

артилерійських систем – 31698 (+66) од

РСЗВ / MLRS – 1470 (+1) од

засоби ППО – 1208 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів  – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209)

крилаті ракети  – 3558 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни  – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 59060 (+123)

спеціальна техніка  – 3943 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог 52 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 150 окупантів, - Генштаб

Втрати ворога 18 серпня

армія рф (18483) Генштаб ЗС (7118) ліквідація (4360) знищення (7998)
Виходить те, що версія про відсутність у кацапів важкої броньованої техніки, "имеет место быть". Літо, в наших умовах - найкращий час для наступу, закінчується, а на фронті - "школа танцев Соломона Пляра", практично без масового застосування бронесил... Іде війна піхоти... Невже "понти" у "кремлёвских" переважили здоровий глузд, остаточно? З чим же вони будуть захищать від китайців, Сибір і Далекий схід? Техніку звідти перекинули для війни, в Україну, а сили ППО виставили для оборони об"єктів, від наших БПЛА дальньої дії... А людський контингент викачали, в першу чергу, саме з Сибіру... Надіються на "парядачность" китайців? Так у тих політика зрозуміла - поставлять побільше техніки та обладнання військового призначення, щоб максимально вимотать обидві сторони... І головне в цьому - не України, а саме Росії... Яблуко сорту "Сибір і Далекий Схід", зріє все більше, і китайська панда чекає, коли воно впаде само, прямо в рот...
19.08.2025 07:27 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !! Щось з металобрухтом в московитів проблема,тай фарша поменьшало !!))
19.08.2025 07:47 Відповісти
Та не "щось", а конкретна проблема - "Неабъятные закрома Великай Рассии исчерпываются"... Вже гонять техніку, на якій ще навіть не ми, а наші батьки, служили... Батько мій на початку 60-х, служив у Кенігсберзі. Так розказував, що у них на озброєнні (а вони вважалися "військами першого удару"), були БТР-50 і ГТС! А ці БТР почали з"являться, зараз, на фронті... (Сам не бачив - хлопці казали...)
19.08.2025 08:07 Відповісти
Це рекорд по броні? 🤔
19.08.2025 07:34 Відповісти
Ні.
19.08.2025 07:41 Відповісти
Падає потужність але утилізація московського лайна триває!
19.08.2025 07:43 Відповісти
То так, щось з металобрухтом та фаршем в московитів проблемно !!))
19.08.2025 07:48 Відповісти
На останок потрібно максимальне знищення орків. Слава Україні !
19.08.2025 08:02 Відповісти
 
 