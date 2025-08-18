Враг 52 раза атаковал на Покровском направлении, уничтожено 150 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 133 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар двумя ракетами и 55 авиационных ударов, сбросив при этом 102 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1634 дрона-камикадзе и осуществили 3345 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, осуществил 184 артиллерийских обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил восемь наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызово, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 штурмов в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Дробышево и Ямполь.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Серебрянка, Григорьевка и Выемка.

С начала суток на Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отразили все атаки оккупантов.

На Торецком направлении наши защитники сегодня отразили четыре атаки оккупантов. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Русина Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток. Успеха не имел.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 52 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Владимировка, Дачное, Лысовка и в сторону населенного пункта Балаган. Наши защитники отразили 48 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 150 оккупантов, из которых 95 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили два орудия, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пять мотоциклов, восемь автомобилей, 93 беспилотных летательных аппарата захватчиков.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили десять атак в районах населенных пунктов Новопавловка, Грушевское, Филиал, Звезда, Вольное Поле, Малиевка, Ивановка, Александроград и в сторону Камышевахи. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили две атаки противника вблизи Каменского и Новоандреевки, кроме того, враг нанес авиаудары по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении произошло восемь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары неуправляемыми ракетами по Антоновскому мосту.