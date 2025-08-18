Проект госбюджета-2026 будут формировать с расчета на продолжение войны, - Марченко

Проект государственного бюджета на 2026 год будут формировать на основе альтернативного макросценария, который предусматривает продолжение войны в течение всего следующего года.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Наш базовый макроэкономический сценарий предусматривает завершение войны в 2025 году. Альтернативный сценарий - продолжение войны в 2026 году. На сегодняшний момент мы должны быть прагматичными. И поэтому на весь 26-й год мы планируем продолжение боевых действий", - пояснил глава Минфина.

Это, по его словам, предполагает потребность во внешнем финансировании, которая составляет составляет $45 млрд. Средства нужны не только для покрытия дефицита, но и не погашения долгов.

Марченко сказал, что пока эта потребность полностью не покрыта, однако ведутся переговоры со странами G7 и Евросоюза.

"Я думаю, что вместе с нашими ключевыми стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать", - подытожил министр.

