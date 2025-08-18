РУС
Проект госбюджета-2026 будут формировать с расчета на продолжение войны, - Марченко

Бюджет 2026 Как его будут формировать рассказали в Минфине

Проект государственного бюджета на 2026 год будут формировать на основе альтернативного макросценария, который предусматривает продолжение войны в течение всего следующего года.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наш базовый макроэкономический сценарий предусматривает завершение войны в 2025 году. Альтернативный сценарий - продолжение войны в 2026 году. На сегодняшний момент мы должны быть прагматичными. И поэтому на весь 26-й год мы планируем продолжение боевых действий", - пояснил глава Минфина.

Также читайте: Президент и премьер говорили, что объединение министерств сократит расходы, однако этого так и не произошло, - Железняк

Это, по его словам, предполагает потребность во внешнем финансировании, которая составляет составляет $45 млрд. Средства нужны не только для покрытия дефицита, но и не погашения долгов.

Марченко сказал, что пока эта потребность полностью не покрыта, однако ведутся переговоры со странами G7 и Евросоюза.

"Я думаю, что вместе с нашими ключевыми стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать", - подытожил министр.

Читайте: Изменения в госбюджет-2025: Комитет Рады согласовал законопроект об увеличении невоенных расходов на 37 миллиардов

госбюджет (1191) Марченко Сергей (301) война в Украине (5716)
Эту потребу еще на 2025 не покрыто и не известно как "покроют". 2026 год? По всему видно, что "партнерв" скажут -"УсьО, взрослые, барахтайтесь как хотите"!
18.08.2025 14:23 Ответить
Ну і звісино з урахуванням на зростання утримання жОПи Zе, крота дЕрьмака, 4-5 менеджерів, марахфону, росту зп депутатів та їх помічників, мусарів, судїв з прокурорськими тощо.
18.08.2025 14:25 Ответить
Чому ж тоді Зеленський готується до виборів? Щось не сходиться
18.08.2025 14:27 Ответить
Звісно, бо без продовженні війни зеленим шмарклям не буде чого красти.
18.08.2025 15:43 Ответить
 
 