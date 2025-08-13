Зміни до держбюджету-2025: Комітет Ради погодив законопроєкт про збільшення невійськових видатків на 37 мільярдів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №13439-3 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Тепер він стосується переважно невійськових видатків", – зауважила Підласа.

Від початку цей законопроєкт передбачав також збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році. Однак у цій частині Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету 31 липня, того ж дня закон одразу підписав президент.

Підласа уточнила, що у редакції до другого читання законопроєктом №13439-3 пропонується збільшити видатки держбюджету за такими напрямками:

+25,7 млрд грн – збільшення Резервного фонду держбюджету, кошти якого розподіляє уряд;

+4,3 млрд грн – для Мінцифри (у тому числі 1,4 млрд грн на закупівлю спецтехніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах, 2,8 млрд грн – на гранти на розвиток виробництва у defense tech);

+4,6 млрд грн – на харчування учнів початкових класів в усіх регіонах, а також для учнів 5-11 класів на прифронтових територіях,

+3,2 млрд грн – на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;

+1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв;

+1,2 млрд грн – на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілкою).

Голова Комітету додала, що окремо передбачено збільшення фінансування програм для підтримки ВПО:

+1 млрд грн – перерозподіляється на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО;

передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", – додала Підласа.

Вона додала, що Верховна Рада розгляне цей законопроєкт наступного тижня.

Як повідомлялося, наприкінці червня Кабмін схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік. Він передбачав збільшення видатків на 449 мільярдів гривень, у тому числі планувалося виділити додаткові 412,4 млрд грн на безпеку і оборону, але оборонні видатки Верховна Рада збільшила окремим законом 31 липня.

