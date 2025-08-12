Держава витратила на "Нацкешбек" 2,6 мільярда за пів року. На що спрямували кошти українці?

За підсумками першого півріччя 2025 року держава виплатила близько 2,6 мільярда гривень у межах програми "Національний кешбек" за придбання товарів українського виробництва.

Про це у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства повідомили у відповідь на запит Liga.net

При цьому сума виплат за програмою щомісяця зростає: у січні українці отримали 342 млн грн, у лютому – 384 млн грн, у березні – 443 млн грн, у квітні – 445 млн грн, у травні – 490 млн грн, у червні – 490 млн грн.

Водночас чітко встановити, куди українці витрачають отримані за програмою "Нацкешбеку" кошти неможливо, адже вони зараховуються на ті ж рахунки, що й виплати за програмою "Зимова єПідтримка" (ініційована президентом Володимиром Зеленським виплата по 1000 грн з держбюджету кожному українцю).,

Водночас відомо, що з січня до липня 2025 року українці витратили загалом близько 10,8 млрд грн коштів, отриманих за двома програмами через "Дію".

Найпопулярніші категорії витрат:

комунальні послуги – 4,9 млрд грн (45,4%);

телекомунікації (мобільний зв’язок тощо) – 3,6 млрд грн (33%);

заклади харчування – 606 млн грн (5,6%);

комп’ютерні й інформаційні послуги – 401,5 млн грн (3,7%);

ліки й медичні засоби – 353 млн грн (3,4%);

благодійність (зокрема донати на ЗСУ) – 273,5 млн грн (2,5%);

книжки та друкована продукція – 249,5 млн грн (2,3%);

пасажирські перевезення – 211,2 млн грн (2%);

поштові послуги – 122 млн грн (1,1%);

театри й кінотеатри – 110 млн грн (1%).

Як повідомлялося, регулярні виплати за програмою "Національного кешбеку" отримують понад 3,5 млн українців (які накопичили понад 2 грн кешбеку за місяць та активували свої картки для виплат у застосунку "Дія").

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на Збройні Сили України.

На початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету ще 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек".

Нагадаємо, у жовтні 2024 рроку Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію. Запровадження цієї програми ще у лютому минулого року анонсував президент Володимир Зеленський. У