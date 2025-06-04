"Національний кешбек": Кабмін виділив на виплати за програмою ще 2,4 мільярда

Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек", а також 200 млн грн – для виплат за програмою компенсації вартості української промислової техніки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 червня.

"Сьогодні ми виділяємо з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за "національним кешбеком" та 200 млн грн – для виплат за програмою компенсацій", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що програми "Національний кешбек" та компенсація вартості української промислової техніки створюють стійкий попит на українську продукцію.

За словами Шмигаля, очікується, що в 2025 році частка української техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80 її нових видів.

Шмигаль також додав, що від початку повномасштабної війни українські підприємці отримали понад 313 млрд грн кредитних коштів за програмою "Зроблено в Україні". За рахунок пільгових позик бізнес робить інвестиції, фінансує оборотний капітал, налагоджує переробку та відновлює пошкоджені потужності, зауважив прем'єр.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.

У березні стало відомо, що цього року перелік сільськогосподарської техніки, на який поширюється державна програма компенсації 25% вартості, розширили на понад 100 найменувань. Тоді список збільшили до 11 848 одиниць техніки.