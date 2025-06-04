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"Національний кешбек": Кабмін виділив на виплати за програмою ще 2,4 мільярда

Кабмін виділив на виплати за

Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек", а також 200 млн грн – для виплат за програмою компенсації вартості української промислової техніки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 червня. 

"Сьогодні ми виділяємо з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за "національним кешбеком" та 200 млн грн – для виплат за програмою компенсацій", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що програми "Національний кешбек" та компенсація вартості української промислової техніки створюють стійкий попит на українську продукцію.

За словами Шмигаля, очікується, що в 2025 році частка української техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80 її нових видів.

Шмигаль також додав, що від початку повномасштабної війни українські підприємці отримали понад 313 млрд грн кредитних коштів за програмою "Зроблено в Україні". За рахунок пільгових позик бізнес робить інвестиції, фінансує оборотний капітал, налагоджує переробку та відновлює пошкоджені потужності, зауважив прем'єр.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.

У березні стало відомо, що цього року перелік сільськогосподарської техніки, на який поширюється державна програма компенсації 25% вартості, розширили на понад 100 найменувань. Тоді список збільшили до 11 848 одиниць техніки.

Автор: 

виплати (475) компенсації (338) сільське господарство (520) фінансування (2051) техніка (320) Шмигаль Денис (1516) кешбек (53)


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Уря!!!

І звідки ж у бюджеті дефіцит 20%? Таемниця...
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04.06.2025 18:09 Відповісти
Цеж скільки можно б було дронів на ці гроши закупити для СОУ та знищивати русню!
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04.06.2025 18:10 Відповісти
Знаєте, той нацкешбек - велика афера. Я хз, що там кабмін виділяє, но при введенні отого нацкешбеку, товари здорожчали. Більш похоже на змову - типу: держава сплачує той нацкешбек, людям через долбоДію, а 5-6 дефективних менагерів мають ту ж суму собі відкатами від маркетів. А за участь у схемі - маркети не будуть кошмарити перевірками.

Зелені - то схематозники, нічого доброго від них чекати не треба. Цікаво, скільки вони урвали на вавіній тиячі..
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04.06.2025 18:24 Відповісти
А це все так і є, шановна пані.
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04.06.2025 18:35 Відповісти
А нехай Шмигаль оприлюднить, скільки він отримав від "Національного кешбеку" за весь час?
І до бабки не ходи - 0 грн!
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04.06.2025 18:12 Відповісти
Засуньте свій національний бішкек у свою ж дупу!
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04.06.2025 18:52 Відповісти

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