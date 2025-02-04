БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
83 555 52

Гетманцев заявив про вичерпання потенціалу зростання програми "Національний кешбек". Виплати будуть зменшуватися

Потенціал зростання програми

Потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників. 

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За перший місяць 2025 року українці на купівлі товарів українського виробництва змогли накопичити 414 млн грн майбутнього кешбеку. Вперше за час реалізації програми її динаміка стала від'ємною – адже в попередньому місяці було зароблено 436 млн грн", – нагадав Гетманцев.

Стосовно середнього розміру виплати одному учаснику програми Гетманцев сказав, що а листопаді 2024 року, поділивши 232 млн грн перерахованих у вигляді кешбеку коштів на 2 млн отримувачів, середня виплата становила 116 грн, тоді як у грудні 2024 року 436 млн грн потрібно вже ділити на 4,5 млн учасників програми, а в січні 2025 року – 414 млн грн на більш ніж 5 млн.

"Скоріш за все, "потенціал зростання" поступово вичерпується (якщо ще не вичерпався), і далі загальні щомісячні суми крутитимуться біля нині досягнутих позначок, а виплати на одну людину – на рівні 100- грн", – зауважив Гетманцев.

Гетманцев нагадав, що автори програми ставили на меті виплачувати щокварталу 3 млрд грн, тобто 12 млрд грн на рік, які мали через купівлю споживачами певної категорії товарів повернутися в економіку та підтримати українських виробників і надавачів послуг.

Проте Гетманцев висловив сумнів, чи стануть стимулом для економіки накопичені за п'ять місяців майже 1,3 млрд грн, із яких реально виплачено 388,4 млн грн, які вже мали можливість повернутися окремим категоріям виробників (а накопичене за грудень-січень стане доступним лише наприкінці лютого і витрачатиметься переважно в березні).

"У цьому плані показовою є реакція самих виробників, темпи приєднання до участі в програмі яких фактично майже зупинилися: середина листопада 2024 року – 1586 виробників (324 тис. товарів) за перші 2,5 місяця від запуску програми, кінець грудня 2024 року – 1665 виробників (360 тис. товарів), кінець січня 2025 року – понад 1700 виробників (365 тис. товарів)", – зауважив Гетманцев.

Як повідомлялося, за січень 2025 року українці накопичили 414 млн грн "національного кешбеку". Виплата за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, а загальна сума накопиченого кешбеку за два місяці становить 850 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Наприкінці грудня стало відомо, що ефект державної програми "Національний кешбек" оцінили лише в 0,001% ВВП.

У середині січня повідомлялося, що за час дії програми "Національний кешбек" із початку вересня українцям нараховано вже 1 млрд грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. У грудні українці накопичили 436 млн грн кешбеку, що втричі більше, ніж за попередні три місяці разом узяті.

Автор: 

виплати (476) Гетманцев Данило (500) кешбек (54)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+25
Все, до чого торкаються пітні та воруваті ручки зелених шмарклей, перетворюється на лайно.
Магія...
показати весь коментар
04.02.2025 20:19 Відповісти
+20
О, а якже піар смарагдового? Здувся..
показати весь коментар
04.02.2025 20:04 Відповісти
+20
Закривають програму..бо що можна було..вкрали...А по копійках нема сенсу копирсатися. Гетьманцев.
показати весь коментар
04.02.2025 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як так, податки збільшувати навчилися а кешбек слабо підвищувати?
показати весь коментар
04.02.2025 19:43 Відповісти
Феніта ля комедія, або ви самі погодились розкрити свою банківську таємницю)! А як же зеГнди могли ще развєсті всіх як катят!!
показати весь коментар
05.02.2025 16:11 Відповісти
Трамп запрошував мене на інавгурацію, мені просто було не дуже доречно приїжджати, - Зеленський
показати весь коментар
04.02.2025 19:55 Відповісти
На інавгурацію аргентинського президента, аж бігом поперся.
показати весь коментар
05.02.2025 09:07 Відповісти
О, а якже піар смарагдового? Здувся..
показати весь коментар
04.02.2025 20:04 Відповісти
Все, до чого торкаються пітні та воруваті ручки зелених шмарклей, перетворюється на лайно.
Магія...
показати весь коментар
04.02.2025 20:19 Відповісти
Закривають програму..бо що можна було..вкрали...А по копійках нема сенсу копирсатися. Гетьманцев.
показати весь коментар
04.02.2025 20:27 Відповісти
Знову ****..и як завжди мерзотеники тупорилі...
показати весь коментар
04.02.2025 20:34 Відповісти
от невдячні українці!
нічого на них не діє.
що б ще таке вигадати?
показати весь коментар
04.02.2025 20:50 Відповісти
Не пройшло й тижня після зупинки допомоги від США, а «гусям» вже закінчуються крихти зі стола «слуг».
показати весь коментар
04.02.2025 21:11 Відповісти
Піарив кешбек Зєля, а новину про накриття кешбеку мідним тазом оголошує дефективний менеджер. Перед можливими виборами хорошому сцарю таке нізя казати, краще нехай плохіє боярє відмазуются.
показати весь коментар
04.02.2025 21:15 Відповісти
Зелені потвори в своєму амплуа....
показати весь коментар
04.02.2025 21:25 Відповісти
курка і та під себе гребе. а їм дозволено красти
показати весь коментар
05.02.2025 15:32 Відповісти
Галя, отмєна ! 🤗
показати весь коментар
04.02.2025 22:08 Відповісти
звєзда ..єдиного мудафону .. візьме кешбек під особистий контроль і фсьо запрацює
показати весь коментар
05.02.2025 06:10 Відповісти
Надходження гетьманцеву зростають, ********* людям зменшуються.
показати весь коментар
05.02.2025 06:23 Відповісти
Назва статті дуже схожа на "отрицательной рост" у касабів. Перечитайте!
А щодо "здування" Цієї програми- а що, хтось вірив, що зелепутінці поділяться копійкою? Навіть не смішно, а гидко!
показати весь коментар
05.02.2025 07:23 Відповісти
Можливо ідея була добра. Але два але - захмарні ціни на товари і мізерні пенсії та зарплати більшості населення не призводять до зростання економіки України.
показати весь коментар
05.02.2025 07:39 Відповісти
А як по одному місяцю можна відслудкувати тенденцію? У грудні більше покупок перед НР, а в січні покувельні настрої трохи спадають - це ж логічно.
показати весь коментар
05.02.2025 07:51 Відповісти
То не тенденція, хто там що відслідковує. То лохам оголосили, що "денєг нєт, но вьі держітесь"
показати весь коментар
05.02.2025 17:36 Відповісти
Це точно не пов'язано з зупинкою виплат usaid.?
показати весь коментар
05.02.2025 07:53 Відповісти
))))) ЗЕ комедия для умолишенных....
показати весь коментар
05.02.2025 08:34 Відповісти
Все, лошар переписали)))
показати весь коментар
05.02.2025 08:39 Відповісти
А те що в січні люди не купують різдвяних подарунків воно не подумало?
показати весь коментар
05.02.2025 09:40 Відповісти
В Україні два кешбеки:
суддя з пенсією 400000 грн
і містер "підрахуй"- 247000 грн
показати весь коментар
05.02.2025 09:48 Відповісти
чого його ніхто не садив?
навіть у 2014 році.... загадка віку!
людина відповідала за вибори у 2004 році та фальшування
як керівник
...
показати весь коментар
05.02.2025 10:54 Відповісти
спеці всім потрібні(
показати весь коментар
08.02.2025 17:52 Відповісти
Онліфаншиці не під'єднуються?
показати весь коментар
05.02.2025 10:04 Відповісти
Онліфанщиці всі зараз на "слідчому експерименті", за державний кошт мєнти-ухилянти роблять у них "контрольні закупки послуг" як приспичить. Нах ті злочини розслідувати, хтось **зду показав в інтернеті - всі туди, уголовка!
показати весь коментар
05.02.2025 17:35 Відповісти
Плив, плив...та й на березі всрався!
показати весь коментар
05.02.2025 10:33 Відповісти
клоун
показати весь коментар
05.02.2025 10:59 Відповісти
Ось такий попандополу , "ділить доходи"
показати весь коментар
05.02.2025 11:28 Відповісти
хотіли гази випустить
а в самих дрисня!!!!
все зелені понти
показати весь коментар
05.02.2025 11:34 Відповісти
Наш уряд та чиновники як ті проститутки : то даю то не даю, 1000 Зе, кешбек що далі, що наступне, напевне пенсійний фонд чи довольство військовим...мусорам обрезание робіть, прокурорам, суддям, депутатам, головам держкомпаній...ось обрізаніє робіть бо люди прості терпіти не будуть, зброї трофейної у людей багато, я нікого ні до чого не закликаю , я тільки попереджаю що може статись.
показати весь коментар
05.02.2025 12:14 Відповісти
Бо я покрав усі гроші - шпіон Гетманцев. Ще й Сивковичу вистачило.
показати весь коментар
05.02.2025 13:17 Відповісти
За грудень досі не виплатили той кешбек.
показати весь коментар
05.02.2025 13:36 Відповісти
Черговий потужний "пук" в калюжу
показати весь коментар
05.02.2025 14:16 Відповісти
".... охрана, отмєна..." 😂😂😂
Шапіто триває...
показати весь коментар
05.02.2025 14:54 Відповісти
Гетьманцев -це ще той д' ефективний менеджер, фінансіст-економіст-пірамідостроітель со скучним літцом..Як казав колись Гепа " все .ерня, давай по-новой!".
показати весь коментар
05.02.2025 16:28 Відповісти
Що, тисячу 73% виборців (від прийнявших участь) уже отримали? Іншим не треба?
показати весь коментар
05.02.2025 16:52 Відповісти
Не знаю, в мене пункт договору, який дозволяє розкривати банківську таємницю по всіх рахунках, при чому цей дозвіл не скасовується припиненням програми "Національний кешбек", відбив бажання відкривати якусь там картку. Приблизно ті самі граблі що були з тисячею "допомоги".
показати весь коментар
05.02.2025 16:52 Відповісти
Атраціон невиданої щедрості закінчено, розходьтесь. Народ продав банківську таємницю (доступ до якої раніше був тільки по рішенню суду) за сто гривень. Недорого обійшлось.
показати весь коментар
05.02.2025 17:33 Відповісти
Спочатку я хочу коментувати без цієї реклами, а потім сказати, вам не соромно, депутати, підрахунки вони зробили..... Коли ця ***** з найобками закінчиться? Ааа Мало ********, як Кузьма говорив, якого, прибрали... Тварини ви.
показати весь коментар
06.02.2025 00:16 Відповісти
Супермаркети часто приховують інформацію про товари з Національним кешбеком, а сам кешбек зараховується не миттєво, а через декілька днів. Все це не сприяє зростанню.
показати весь коментар
06.02.2025 08:28 Відповісти
Підораси квартальні,******** вже скільки хотіли? А цього ******** треба третім в черзі повісити,після верущук.
показати весь коментар
07.02.2025 13:04 Відповісти
Ну ось, особисті дані баранців позбирали через "дію" і картки"кешбеків" і харе, тепер можна і "вибори" проводити.
показати весь коментар
08.02.2025 14:15 Відповісти
От цікаво кому вони той "кешбек" виплачували? Мабуть самі собі сплатили "кеш", а "бек" всім іншим показали.
показати весь коментар
09.02.2025 14:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 