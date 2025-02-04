Гетманцев заявив про вичерпання потенціалу зростання програми "Національний кешбек". Виплати будуть зменшуватися

Потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За перший місяць 2025 року українці на купівлі товарів українського виробництва змогли накопичити 414 млн грн майбутнього кешбеку. Вперше за час реалізації програми її динаміка стала від'ємною – адже в попередньому місяці було зароблено 436 млн грн", – нагадав Гетманцев.

Стосовно середнього розміру виплати одному учаснику програми Гетманцев сказав, що а листопаді 2024 року, поділивши 232 млн грн перерахованих у вигляді кешбеку коштів на 2 млн отримувачів, середня виплата становила 116 грн, тоді як у грудні 2024 року 436 млн грн потрібно вже ділити на 4,5 млн учасників програми, а в січні 2025 року – 414 млн грн на більш ніж 5 млн.

"Скоріш за все, "потенціал зростання" поступово вичерпується (якщо ще не вичерпався), і далі загальні щомісячні суми крутитимуться біля нині досягнутих позначок, а виплати на одну людину – на рівні 100- грн", – зауважив Гетманцев.

Гетманцев нагадав, що автори програми ставили на меті виплачувати щокварталу 3 млрд грн, тобто 12 млрд грн на рік, які мали через купівлю споживачами певної категорії товарів повернутися в економіку та підтримати українських виробників і надавачів послуг.

Проте Гетманцев висловив сумнів, чи стануть стимулом для економіки накопичені за п'ять місяців майже 1,3 млрд грн, із яких реально виплачено 388,4 млн грн, які вже мали можливість повернутися окремим категоріям виробників (а накопичене за грудень-січень стане доступним лише наприкінці лютого і витрачатиметься переважно в березні).

"У цьому плані показовою є реакція самих виробників, темпи приєднання до участі в програмі яких фактично майже зупинилися: середина листопада 2024 року – 1586 виробників (324 тис. товарів) за перші 2,5 місяця від запуску програми, кінець грудня 2024 року – 1665 виробників (360 тис. товарів), кінець січня 2025 року – понад 1700 виробників (365 тис. товарів)", – зауважив Гетманцев.

Як повідомлялося, за січень 2025 року українці накопичили 414 млн грн "національного кешбеку". Виплата за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, а загальна сума накопиченого кешбеку за два місяці становить 850 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Наприкінці грудня стало відомо, що ефект державної програми "Національний кешбек" оцінили лише в 0,001% ВВП.

У середині січня повідомлялося, що за час дії програми "Національний кешбек" із початку вересня українцям нараховано вже 1 млрд грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. У грудні українці накопичили 436 млн грн кешбеку, що втричі більше, ніж за попередні три місяці разом узяті.