За січень українці зібрали 414 мільйонів "національного кешбеку". Це менше, ніж у грудні

За січень 2025 року українці накопичили 414 млн грн "національного кешбеку". Виплата за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, а загальна сума накопиченого кешбеку за два місяці становить 850 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"За п'ять місяців від запуску програма "Національний кешбек" набрала обертів – кількість активних користувачів перевищила 5 млн. Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд грн кешбеку, з них 850 млн грн – за грудень і січень. Зростаючий інтерес громадян до програми свідчить про її вплив на спонживацьку поведінку – робити вибір на користь українських товарів", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Наприкінці грудня стало відомо, що ефект державної програми "Національний кешбек" оцінили лише в 0,001% ВВП.

У середині січня повідомлялося, що за час дії програми "Національний кешбек" із початку вересня українцям нараховано вже 1 млрд грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. У грудні українці накопичили 436 млн грн кешбеку, що втричі більше, ніж за попередні три місяці разом узяті.

Умови програми "Національний кешбек"

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми.

Основна вимога до виробника – виробничі потужності мають бути на території України, а до товару – наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки. Таким чином кошти державної програми спрямовуються в найбільш легальний сегмент економіки.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Як скористатися

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:

відкрити картку для виплат за програмою "Національний кешбек" у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток;

надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки;

у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.

У програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць складає 3 тис. грн.