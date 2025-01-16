Українці забрали перший мільярд "національного кешбеку". Кошти виплатять у лютому

За час дії програми "Національний кешбек" із початку вересня українцям нараховано вже 1 мільярд гривень кешбеку за придбання товарів українського виробництва.

З цієї суми майже 388,4 млн гривень, накопичених за вересень-листопад, вже перераховано на картки громадян, а решту коштів виплатять наприкінці лютого 2025 року, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що втричі більше, ніж за попередні три місяці разом узяті. За січень наразі маємо вже понад 170 мільйонів. Виплата кешбеку, накопиченого за грудень і січень, відбудеться наприкінці лютого. Програма діятиме до кінця 2025 року", – нагадала очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

За її словами, активними користувачами програми є майже 4,7 млн громадян, які активували в застосунку "Дія" картки для майбутніх виплат кешбеку, який нараховують за придбання 355 443 найменувань товарів українських виробників.

Як повідомлялося, раніше у Мінекономіки оцінили економічний ефект від запуску державної програми "Національний кешбек" у 2024 році всього у 0,001% ВВП.

Як працює програма "Національний кешбек"

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Як скористатися

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно: