"Національний кешбек": У "Дії" з’явився сервіс перевірки товарів, які беруть участь у програмі
Відтепер у застосунку "Дія" можна перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек", просканувавши його штрихкод.
Такий сканер штрихкодів у застосунку допоможе покупцю самостійно визначити, чи отримає він за придбання товару кешбек від держави у розмірі 10%, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Ми запустили сканер штрихкодів, щоб українці могли зручно, у застосунку "Дія" перевірити чи товар є українським і, чи діє на нього кешбек... Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне", – пояснила перша віцепрем’єрка - міністрерка економіки Юлія Свириденко.
Зокрема, просканувавши штрихкод товару у "Дії" можна отримати інформацію про те, що:
- товар український і бере участь у програмі "Національний кешбек";
- товар не бере участі в програмі "Національний кешбек", хоч і є українським;
- товар вироблено не в Україні.
Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.
За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт, 1,2 млн осіб бачать кешбек у "Дії", а загальна сума нарахованих коштів становить 90 млн грн.
Наразі "Національний кешбек" від держави доступний вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.
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Йа! Украйїнський мова йє дуже важке!
Черговий лохотрон від зелені!
Звернить увагу, що 80% відомих украінських маркуеться з 2200.
Ще 10 % (90 % від виробника) не внесено.
Залишається тільки 5% для діі.
ЛОХОТРОН!