БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 193 3

"Національний кешбек": У "Дії" з’явився сервіс перевірки товарів, які беруть участь у програмі

Програма Зроблено в Україні

Відтепер у застосунку "Дія" можна перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек", просканувавши його штрихкод.

Такий сканер штрихкодів у застосунку допоможе покупцю самостійно визначити, чи отримає він за придбання товару кешбек від держави у розмірі 10%, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Ми запустили сканер штрихкодів, щоб українці могли зручно, у застосунку "Дія" перевірити чи товар є українським і, чи діє на нього кешбек... Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне", – пояснила перша віцепрем’єрка - міністрерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, просканувавши штрихкод товару у "Дії" можна отримати інформацію про те, що:

  • товар український і бере участь у програмі "Національний кешбек";
  • товар не бере участі в програмі "Національний кешбек", хоч і є українським;
  • товар вироблено не в Україні.

Читайте також: Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт, 1,2 млн осіб бачать кешбек у "Дії", а загальна сума нарахованих коштів становить 90 млн грн.

Наразі "Національний кешбек" від держави доступний вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Автор: 

Кабмін (7795) Мінекономрозвитку (2016) Дія (636) кешбек (53)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сервіс перевірки товарів, за беруть участь у програмі

Йа! Украйїнський мова йє дуже важке!
показати весь коментар
15.10.2024 19:13 Відповісти
"Національний кешбек"?
Черговий лохотрон від зелені!
Звернить увагу, що 80% відомих украінських маркуеться з 2200.
Ще 10 % (90 % від виробника) не внесено.
Залишається тільки 5% для діі.
ЛОХОТРОН!
показати весь коментар
15.10.2024 19:23 Відповісти
Это как транспорт по 8 грн, по уши в дерьме , зато по дешёвке. Зачем платить пенсии, пейте из луж.
показати весь коментар
15.10.2024 21:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 