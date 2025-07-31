Рада збільшила видатки на оборону на 400 мільярдів. Зеленський вже підписав закон (оновлено)
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.
За ухвалення відповідного законопроєкту №13573 за основу та в цілому на засіданні у четвер проголосували 332 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
Президент Володимир Зеленський вже підписав ухвалений Верховною Радою закон, повідомив він у відеозверненні.
"Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", – прокоментував голова держави.
Цей законопроєкт терміново внесли на розгляд парламенту замість урядового проєкту змін до держбюджету, який Рада ухвалила за основу раніше.
Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") пояснювала, що проголосований у першому читанні законопроєкт виявилося неможливо розглянути у другому читанні саме сьогодні через встановлену процедуру, тому депутати підготували новий проєкт змін до бюджету для забезпечення нагальних потреб війська.
"Вчора в ході політичних консультацій Рада прийняла рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі. Водночас наразі залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в серпні. Відповідно, сьогодні зранку ми... зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони", – пояснювала Підласа.
У пресслужбі Міністерства фінансів уточнили, що ухвалений закон передбачає збільшення видатків на 412,4 млрд грн: 401,6 млрд грн – за загальним фондом і на 10,7 млрд грн – за спеціальним фондом держбюджету.
Ці кошти розподілять наступним чином:
- 310,8 млрд грн – Міноборони (разом із Держспецтрансслужбою);
- 84,1 млрд грн – МВС (Нацгвардія, Нацполіція, Держприкордонслужба);
- 4,5 млрд грн – ГУР Міноборони;
- 1,6 млрд грн – СБУ;
- 505 млн грн – Управлінню держохорони;
- 64,5 млн грн – Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.
Загалом, із загальної суми 115 млрд грн планується спрямувати на грошове забезпечення усіх підрозділів Сил оборони, ще 216 млрд грн – на закупівлю й виробництво озброєння, техніки та безпілотників, коли решта коштів покриє інші нагальні потреби війська.
Законопроєкт також пропонує з 1 серпня новий перерозподіл так званого "військового ПДФО":
- 60% доходу отримуватиме Міноборони для закупівлі зброї (приблизно +22,4 млрд грн, які уже враховані в загальній сумі);
- 30% – Держспецзв’язку для закупівель дронів;
- 10% залишатиметься безпосередньо бригадам.
Фінансування додаткових видатків автори планують покрити за рахунок:
- збільшення розміщення ОВДП (на 184,9 млрд грн);
- перевиконання податкових і неподаткових доходів (147,5 млрд грн);
- зниження витрат на погашення ОВДП (-65,1 млрд грн) та відсоткових платежів за держборгом (-11,2 млрд грн) завдяки курсовим різницям і реструктуризаціям.
Раніше повідомлялось, що Рада у першому читані уже голосувала за зміни до держбюджету за схожим законопроектом № 13439-3, де видатки на оборону і безпеку також мали збільшитись на понад 400 мільярдів.
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