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Новини Бюджет для потреб ЗСУ
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Після внесення змін до бюджету видатки на оборону сягнуть 66% всіх державних витрат, – "слуга народу" Підласа

Видатки на оборону сягнуть 66% всіх державних витрат, – Підласа

Після внесення змін до держбюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків на сектор нацбезпеки і оборони на 412,4 млрд грн, загальний бюджет сектору складе 2,6 трильйона гривень або 66% від всіх бюджетних видатків.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У підсумку, частка оборонного сектору досягне близько 31,1% від прогнозованого ВВП на цей рік, що черговий раз поставить Україну на перше місце у світі за цим показником. Для порівняння друге місце в світі займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП (за даними SIPRI), зазначає Підласа.

"Весь цей ресурс Україна мобілізує самостійно – через власні доходи і внутрішні запозичення, тому що за винятком Великої Британії, міжнародні партнери наразі не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору", – нагадала Підласа.

Голова Комітету поставила під питання виправданість такого підходу з боку наших партнерів, оскільки бюджет війни РФ складає $140-150 млрд, що майже в 2,5 рази більше ніж бюджет оборони України.

Читайте також: Видатки держбюджету зросли до 1,9 трильйона за пів року, дві третини коштів йде на оборону, – Мінфін

Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 "Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань". 

Він передбачає збільшення видатків держбюджету на 405,49 млрд грн. Це на 8 млрд грн більше, ніж в урядовому законопроєкті, додаткові кошти вилучать із бюджету Києва і передадуть до Резервного фонду уряду.

Враховуючи зміни у фінансуванні інших напрямків, видатки для сектору безпеки і оборони зростуть на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн – за загальним фондом держбюджету. Ці кошти спрямують для:

  • Міноборони – 311 млрд грн;
  • МВС – 84 млрд грн;
  • ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;
  • СБУ – 1,6 млрд грн;
  • УДО – 505 млн грн;
  • Держспецзв’язку – 64,5 млн гривень.

Ще 10,8 млрд грн становитимуть додаткові кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Зміни до бюджету: Де уряд знайшов гроші на ЗСУ, більші зарплати для поліцейських і "кешбек" від Зеленського

Автор: 

ВВП (1169) держбюджет (1619) держборг (1113) оборона (534) Підласа Роксолана (26)


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Бюджет - це загальний кошик, в який наші зєлєнські засовують руки начебто у свій гаманець. Ось вам на літачок, ось на поїздку в Італію на "депутатський шопінг", а ось вам ЛЯРДИ на АВАНСИ, які ніколи не повернуться у вигляді зброї, проте капнуть у кишеню Лідору у вигляді крипти чи особового рахунку десь на ... островках. ДАЙТЕ кошти військовим підрозділам, щоб вони не стояли з протягнутою рукою у кожній передачі на ТБ. Вони відзвітують не так як рєзніков чи умєрка перед Радою за витрати ! Вони покажуть на полі бою ці КОШТИ !!!
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21.07.2025 15:38 Відповісти
що це за народ Підласа?
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21.07.2025 15:39 Відповісти
То похідне від "підла"? Чи ще якось?
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21.07.2025 15:42 Відповісти
Підсоса)
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21.07.2025 15:44 Відповісти
Шия в неї довга, горловий добре робить
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21.07.2025 15:56 Відповісти
А хто такий ласа, під яким ця лялька?
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21.07.2025 15:40 Відповісти
Чого вони так переймаються місцем у рейтингу ? Перше або друге місце. Як ПАТЮЖНО. Проте не стільки скільки треба, ТРЯСЦЯ !!! Головне їм якесь місце на "пьюдєсталє" потужності !
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21.07.2025 15:41 Відповісти
Зняли 8млрд. з бюджета Києва.Рекомендую,зніміть з Охвісу президента,з Єрмака - там такі гроші крутяться-вам і не снилося
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21.07.2025 16:02 Відповісти
Себе не забувайте і різних силовиків
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21.07.2025 16:13 Відповісти

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