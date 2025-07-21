Після внесення змін до бюджету видатки на оборону сягнуть 66% всіх державних витрат, – "слуга народу" Підласа

Після внесення змін до держбюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків на сектор нацбезпеки і оборони на 412,4 млрд грн, загальний бюджет сектору складе 2,6 трильйона гривень або 66% від всіх бюджетних видатків.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У підсумку, частка оборонного сектору досягне близько 31,1% від прогнозованого ВВП на цей рік, що черговий раз поставить Україну на перше місце у світі за цим показником. Для порівняння друге місце в світі займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП (за даними SIPRI), зазначає Підласа.

"Весь цей ресурс Україна мобілізує самостійно – через власні доходи і внутрішні запозичення, тому що за винятком Великої Британії, міжнародні партнери наразі не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору", – нагадала Підласа.

Голова Комітету поставила під питання виправданість такого підходу з боку наших партнерів, оскільки бюджет війни РФ складає $140-150 млрд, що майже в 2,5 рази більше ніж бюджет оборони України.

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Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 "Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

Він передбачає збільшення видатків держбюджету на 405,49 млрд грн. Це на 8 млрд грн більше, ніж в урядовому законопроєкті, додаткові кошти вилучать із бюджету Києва і передадуть до Резервного фонду уряду.

Враховуючи зміни у фінансуванні інших напрямків, видатки для сектору безпеки і оборони зростуть на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн – за загальним фондом держбюджету. Ці кошти спрямують для:

Міноборони – 311 млрд грн;

МВС – 84 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 505 млн грн;

Держспецзв’язку – 64,5 млн гривень.

Ще 10,8 млрд грн становитимуть додаткові кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду держбюджету.

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