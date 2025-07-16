Рада підтримала зміни до держбюджету: Видатки на оборону і безпеку збільшать на понад 400 мільярдів (оновлено)

Верховна Рада ухвалила за основу проєкту закону "Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

Відповідний законопроєкт №13439-3 у першому читанні підтримали 257 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Зареєстрований 14 липня депутатами від "Слуги народу" Юлією Гришиною та Олегом Бондаренком законопроєкт №13439-3 є альтернативним до урядового законопроєкту про внесення змін до держбюджету №13439, внесеного до Верховної Ради наприкінці червня.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт №13439-3 передбачає збільшення видатків держбюджету на 405,49 млрд грн (що на 8 млрд грн більше, ніж в урядовому законопроєкті, ці кошти вилучать із бюджету Києва і передадуть до Резервного фонду уряду).

Враховуючи зміни у фінансуванні інших напрямків, видатки для сектору безпеки і оборони зростуть на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн – за загальним фондом держбюджету, уточнили у пресслужбі Мінфіну. Ці кошти спрямують для:

Міноборони – 311 млрд грн;

МВС – 84 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 505 млн грн;

Держспецзв’язку – 64,5 млн гривень.

Ще 10,8 млрд грн – кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду.

Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується:

збільшити доходи державного бюджету на 155,49 млрд грн;

збільшити фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд грн;

скорочення низки видатків держбюджету на 51,5 млрд грн.

Це призведе до збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 3% та граничного обсягу державного боргу на 184,88 млрд гривень, вказано у пояснювальній записці. У результаті дефіцит бюджету сягне 1,89 млрд грн.

Водночас пропонується дозволити дозволити Міністерству фінансів перевищувати граничний обсяг державного боргу у випадку залучення додаткового зовнішнього фінансування.

Крім того, Кабміну пропонують надати право скорочувати видатки держбюджету за окремими напрямками, спрямовуючи кошти на фінансування сектору безпеки і оборони.

Читайте також: НБУ цьогоріч очікує зростання кредитного портфеля банків на 25%

Як повідомлялося, наприкінці червня Кабмін схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік. Він передбачає збільшення видатків на 449 мільярдів гривень, у тому числі планується виділити додаткові 412,4 млрд грн на безпеку і оборону.

Серед інших джерел, профінансувати додаткові видатки уряд планує за рахунок збільшення обсягу внутрішніх запозичень на 184,9 млрд грн.

Втім, ще восени минулого року в уряді визнавали, що можливості для залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку через розміщення облігацій внутрішньої держпозики майже вичерпалися. Поточного року Мінфін розраховував залучити "чистими" лише 17 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Зміни до бюджету: Де уряд знайшов гроші на ЗСУ, більші зарплати для поліцейських і "кешбек" від Зеленського