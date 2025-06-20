НБУ цьогоріч очікує зростання кредитного портфеля банків на 25%

Національний банк України прогнозує, що цього року кредитний портфель банків зросте на 20-25%, що дозволить збалансувати вкладення в облігації внутрішніх державних позик.

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час презентації звіту з фінансової стабільності, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що в 2025 році кредитний портфель зростатиме десь такими темпами – 20-25%, і це буде балансувати вкладення в ОВДП", – сказала Рожкова.

Вона зазначила, що частка кредитного портфелю у структурі банківських балансів зростає, і регулятор сподівається, що цей тренд продовжиться.

"За підсумками аналізу реального сектору, балансів підприємств ми бачимо, що з точки зору кредитних метрик бізнесу, таких як платоспроможність бізнесу, співвідношення боргів до виручки, співвідношення витрат по обслуговуванню боргів до доходів, переважна кількість підприємств знаходиться у непоганому стані", – зазначила Рожкова.

За її словами, це свідчить про те, що бізнес зумів адаптуватися та відновитися, зокрема, завдяки підтримці державними програмами. У результаті більшість підприємств нині виглядають привабливими для банків як потенційні позичальники.

Водночас Рожкова зауважила, що споживчого попиту недостатньо для швидкого зростання економіки, а ключову роль нині відіграє готовність бізнесу інвестувати у виробництво. Вагомим джерелом платоспроможного попиту також виступає держава, зокрема, через потреби в обороноздатності, що підживлює економіку та кредитування.

"Наразі всі умови, які сьогодні є на ринку, і банківський сектор, який може надавати кредитну підтримку, хоче це робити і має для цього ресурс. Відповідно до банківського опитування, попит на кредити з боку бізнесу десь на рівні 30% приросту", – наголосила Рожкова.

За її словами, Нацбанк спостерігає зростання частки позик строком від одного до трьох років у кредитному портфелі банків, що свідчить про збільшення обсягу більш довгострокового фінансування, яке часто має інвестиційний характер, зокрема це стосується нових виданих кредитів.

До того члени комітету з монетарної політики НБУ заявляли, що ставки за кредитами для бізнесу зросли, але залишаються на рівні, що був до пандемії COVID-19, й кредитні портфелі банків продовжують стабільно зростати.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство фінансів знизило ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій внутрішньої державної позики.

До того повідомлялося, що Україна за 30 років з моменту першого випуску облігацій внутрішньої державної позики залучила понад 3,3 трлн грн через ОВДП.