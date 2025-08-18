Проєкт держбюджету-2026 формуватимуть з розрахунку на продовження війни, - Марченко

Проєкт державного бюджету на 2026 рік формуватимуть на основі альтернативного макросценарію, який передбачає продовження війни протягом всього наступного року.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко

"Наш базовий макроекономічний сценарій передбачає завершення війни у 2025 році. Альтернативний сценарій - продовження війни у 2026 році. На сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними. І тому на весь 26-й рік ми плануємо продовження бойових дій", - пояснив очільник Мінфіну.

Це, за його словами, передбачає потребу у зовнішньому фінансуванні, яка становить становить $45 млрд. Кошти потрібні не лише для покриття дефіциту, а й не погашення боргів.

Марченко сказав, що наразі цю потребу повністю не покрито, проте ведуться перемовини з країнами G7 та Євросоюзу.

"Я думаю, що разом із нашими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати", - підсумував міністр.

