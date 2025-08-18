УКР
Проєкт держбюджету-2026 формуватимуть з розрахунку на продовження війни, - Марченко

Бюджет 2026 Як його формуватимуть розповіли у Мінфіні

Проєкт державного бюджету на 2026 рік формуватимуть на основі альтернативного макросценарію, який передбачає продовження війни протягом всього наступного року.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наш базовий макроекономічний сценарій передбачає завершення війни у 2025 році. Альтернативний сценарій - продовження війни у 2026 році. На сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними. І тому на весь 26-й рік ми плануємо продовження бойових дій", - пояснив очільник Мінфіну.

Це, за його словами, передбачає потребу у зовнішньому фінансуванні, яка становить становить $45 млрд. Кошти потрібні не лише для покриття дефіциту, а й не погашення боргів.

Марченко сказав, що наразі цю потребу повністю не покрито, проте ведуться перемовини з країнами G7 та Євросоюзу.

"Я думаю, що разом із нашими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати", - підсумував міністр.

Эту потребу еще на 2025 не покрыто и не известно как "покроют". 2026 год? По всему видно, что "партнерв" скажут -"УсьО, взрослые, барахтайтесь как хотите"!
показати весь коментар
18.08.2025 14:23 Відповісти
Ну і звісино з урахуванням на зростання утримання жОПи Zе, крота дЕрьмака, 4-5 менеджерів, марахфону, росту зп депутатів та їх помічників, мусарів, судїв з прокурорськими тощо.
показати весь коментар
18.08.2025 14:25 Відповісти
Чому ж тоді Зеленський готується до виборів? Щось не сходиться
показати весь коментар
18.08.2025 14:27 Відповісти
Звісно, бо без продовженні війни зеленим шмарклям не буде чого красти.
показати весь коментар
18.08.2025 15:43 Відповісти
 
 